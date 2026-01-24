La UD Ibiza quiere mantener su idilio en Tarragona

Tarragona marca el camino. Eso lo sabe bien una UD Ibiza que este sábado a las 21 horas en el Nou Estadi Costa Daurada afrontará un choque ante el Nàstic que determinará si la resurrección continúa tomando forma. El encuentro, correspondiente a la jornada 21 del Grupo 2 de Primera RFEF, será la prueba que confirmará o no de forma definitiva si el conjunto blaucel va en serio, o si lo que se vio en el final de la primera vuelta volverá a repetirse.

Los hombres de Miguel Álvarez llegan con la moral por las nubes, después de dos triunfos ante Cartagena (1-4) y Real Murcia (2-0) que mostraron las virtudes de un equipo que volvió a encontrarse consigo mismo. Y es que la mejora sobre el césped se ha convertido en un hecho: los ibicencos defienden mejor —dos goles encajados en los últimos tres partidos— y son más eficaces en faceta ofensiva: seis tantos anotados en tres enfrentamientos.

Además, los isleños ocupan la duodécima posición con 26 puntos, tres por encima de los puestos de descenso y cuatro por debajo de los de los play-off. Un triunfo en Tarragona escalaría a los de Álvarez hasta una plaza más alta en la tabla y, sin duda, más cerca de las previsiones que se hicieron sobre esta plantilla a principios de temporada.

El gran estado de forma de jugadores como Davo, Fran Castillo o Iván del Olmo, la reconversión de Iago Indias al centro del campo y la llegada de piezas clave como Kembo en el centro de la zaga han dinamitado a un grupo que ahora mismo no tiene techo y que no se achica ante cualquier rival de la categoría.

Los nuevos fichajes ilusionan

Las nuevas incorporaciones ya han tenido la oportunidad de aportar al equipo con actuaciones más que convincentes. Max Svensson debutó con gol en la visita de los blaucels a Cartagena y presentó su candidatura a la titularidad en el ataque. Théo Valls, Nsukula e Izan Yurrieta, por su parte, tuvieron minutos en el encuentro ante el Real Murcia, donde ofrecieron frescura y diferentes recursos a un Miguel Álvarez que cada vez se muestra más satisfecho con el grupo que se está configurando en este mercado invernal.

La cara menos positiva está siendo Javier Eslava. El ariete aún no podrá debutar debido a problemas en su tobillo y se suma a la baja de David García, que tampoco estará disponible en Tarragona por acumulación de tarjetas. Sin embargo, la baja más sensible de cara al encuentro del sábado podría ser la de Davo. El gallego se retiró con molestias en su cuádriceps durante el partido ante el Real Murcia y no entrenó este jueves con el grupo. Aunque el delantero se sometió a una resonancia, se desconoce si podrá formar parte del once inicial ante el Nàstic. La posible caída de Davo del once inicial supondría un corte a la racha del ariete, que con tres goles en los últimos dos partidos estaba siendo la principal punta de lanza en el ataque celeste.

La UD Ibiza visitará a un rival que se encuentra en su peor momento en la presente campaña. El cuadro dirigido por Cristóbal Parralo no consigue dar con la tecla y la decimoquinta posición que ocupa en la tabla es prueba de ello. Asimismo, son cuatro las derrotas que los catalanes han encajado en sus últimos cuatro choques, en la que se preveía que sería otra temporada llena de victorias y cercana al liderato de la categoría. El conjunto tarraconense era uno de los favoritos en las apuestas para conseguir el tan ansiado ancenso, pero el inicio de año ha prolongado la mala dinámica de los de Parralo hasta la situación actual.