Castigo excesivo para la UD Ibiza ante el Nàstic

La UD Ibiza rompió su racha de dos triunfos consecutivos tras perder este sábado en el Nou Estadi Costa Daurada por 1-0 ante el Nàstic de Tarragona en un duelo de urgencias. Dos equipos hechos para estar arriba y que se encuentran mirando de reojo a los puestos de descenso.

Miguel Álvarez se vio obligado a introducir cambios en su once. Sergio Díez ocupó el lateral derecho ante la inminente paternidad de Unai Medina, mientras que Kembo repitió en el flanco izquierdo tras su buen estreno ante el Real Murcia. En el doble pivote, Theo Valls debutó como titular junto a Iago Indias, en detrimento del sancionado David García, y en ataque Sofiane fue la referencia ofensiva ante la baja por lesión de Davo.

El Nàstic, herido tras encadenar cuatro derrotas consecutivas, salió con una marcha más. Los jugadores de Cristóbal Parralo apretaron alto desde el inicio y trataron de someter a una UD Ibiza que buscaba imprimir velocidad cada vez que robaba para conectar con la potencia de Sofiane. Sin embargo, la pelota apenas le duró al conjunto celeste, incapaz de encontrar continuidad en la salida de balón y obligado a defender en bloque medio-bajo ante el empuje local.

Los tarraconenses, con el partido bien trabajado desde el banquillo, monopolizaron la posesión y cerraron líneas de pase hacia los hombres creativos de la UD Ibiza, que no logró conectar con sus centrocampistas ni estirarse con peligro. Y en el minuto 35 llegó el jarro de agua fría. Ramón Juan despejó un balón sin aparente peligro, pero el cuero rebotó de manera involuntaria en el cuerpo de Jardí y acabó alojándose en la portería celeste ante la incredulidad de los ibicencos.

El gol dio aún más alas al Nàstic, que siguió mandando en el juego ante una UD Ibiza a la que no le duraba nada el balón y que abusó del juego directo sin generar verdadero peligro sobre la zaga catalana. Al descanso se llegó con 1-0 tras una primera parte espesa de los celestes, sin un solo disparo a puerta y con muchas cosas que corregir.

Cambio radical en la segunda mitad

Tras el paso por vestuarios, la UD Ibiza salió con otra cara. En apenas unos minutos dispuso de una doble ocasión clarísima: primero Bebé, con un potente disparo dentro del área que obligó a Rebollo a lucirse, y después Sergio Díez, que volvió a encontrarse con el guardameta grana. El equipo de Miguel Álvarez había dado un paso al frente y el partido cambió de guion.

En el minuto 56 llegó la polémica. Un saque de esquina a favor de los celestes terminó con Monju derribado tras un claro y prolongado agarrón de Hugo Pérez, pero Jaime Ruiz consideró que no había motivos suficientes para señalar penalti. A partir de ahí, la UD Ibiza perdió algo de fuelle y el técnico jienense movió el banquillo dando entrada a Max Svensson y Nsukula en lugar de Sofiane y un Iván del Olmo gris en Tarragona.

Svensson tuvo el empate en el 70 tras un pase magistral de tacón de Fran Castillo, pero el delantero hispano-sueco, solo ante Rebollo, mandó su remate fuera por centímetros. Precisamente Castillo asumió galones en los mejores minutos del equipo celeste, echándose el conjunto a la espalda en busca del 1-1.

La UD Ibiza mereció el empate

El Nàstic se vio obligado a replegar y defender en bloque bajo ante el empuje de una UD Ibiza que mereció el empate, pero a la que le faltó colmillo en los metros finales. Svensson volvió a intentarlo a la salida de un córner botado por Bebé, aunque la acción quedó invalidada por falta en el remate.

La ocasión más clara del partido llegó en el minuto 83. Marc Montalvo salvó bajo palos un disparo a bocajarro de Fran Castillo desde el punto de penalti, en una acción que dejó al mediapunta andaluz con las manos en la cabeza. Ya en el descuento, la UD Ibiza tuvo dos opciones inmejorables para rescatar un punto, pero Rebollo y el larguero evitaron los remates de Fran Castillo y Bebé.

El pitido final confirmó la derrota de los celestes, que se marcharon de Tarragona con la sensación de haber merecido más tras una gran segunda mitad. Con este resultado, la UD Ibiza cae hasta la decimoquinta posición con 26 puntos, tres por encima del descenso que marca el Torremolinos, que podría igualar a los pitiusos si vence este domingo al Sevilla Atlético.