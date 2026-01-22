Miguel Álvarez, técnico de la UD Ibiza, en rueda de prensa: «Queremos seguir disfrutando, pero siempre con los pies en el suelo»

Con ilusión, pero con los pies en la tierra. Ese es el mensaje que ha querido transmitir Miguel Álvarez, técnico de la UD Ibiza, en la rueda de prensa de este jueves, previa al encuentro del próximo sábado a las 21 horas que enfrentará al conjunto blaucel y al Nàstic de Tarragona. El andaluz se encuentra en el mejor momento desde que llegó a la isla, gracias a las dos victorias que el cuadro ibicenco ha logrado sumar en las dos últimas jornadas del campeonato liguero.

Álvarez se mostró satisfecho tras el gran papel que desempeñaron los suyos en el Palladium Can Misses el pasado domingo, donde las nuevas incorporaciones tuvieron la oportunidad de aportar sobre el césped: «Los chicos nos dieron minutos de mucha calidad, sobre todo cuando estábamos sufriendo, ya que el Murcia hizo un partido muy bueno y es un rival muy fuerte». De hecho, el jienense reconoció que tiene una debilidad por Théo Valls: «Es el que más edad tiene, ya tiene una trayectoria, capitán de su qeuipo... y tiene una humildad y un rollo que me gusta mucho, la verdad».

Sin embargo, el entrenador considera que la delicada situación que atravesó el equipo antes de estas dos victorias «lo han sacado adelante los jugadores que había anteriormente», porque ahora «se quieren más, creen más a nivel técnico y táctico, y tienen más confianza», subraya. Y es que el gran estado de ánimo que ha encendido a los celestes durante esta semana se ha trasladado a los entrenamientos, donde hay «mejor ambiente y se trabaja aún mejor, porque es evidente que ganar te sube la autoestima», señala.

Davo, entre algodones

Álvarez no quiere que esta dinámica positiva «desequilibre» a los jugadores, de quienes dice que tienen que tener «los pies en el suelo», porque «si te desvias un poco del camino correcto, de la falta de humildad y del trabajo, es mala señal», aunque el principal objetivo, explica, es «seguir disfrutando, aunque eso solo se hace con buen trabajo y sin volverse locos tanto en las victorias como en las derrotas».

El conjunto pitiuso se verá las caras ante un Nàstic que acumula cuatro derrotas seguidas y que se encuentra en su momento más delicado de la temporada. Sobre el rival, el jienense se muestra cauto: «Me espero un rival fuerte. Han incorporado jugadores interesantes, juegan en casa, tienen una afición que aprieta muchísimo, y tenemos que vigilar los detalles que nos puedan castigar».

La UD Ibiza no podrá contar una de sus piezas más importantes en el centro del campo, David García, por acumulación de tarjetas. Preocupa también la situación de Davo, que, tras someterse a una resonancia esta semana, no entrenó este jueves y es duda para el choque del sábado. El técnico aseguró que confía en Sofiane como una posible opción de cara a apuntalar el ataque celeste, tras los rumores de estas últimas semanas que han apuntado a la posible marcha del francés: «Él sabe que las cosas no le están saliendo bien, pero lo mismo ocurrió con Davo y Fran [Castillo] hasta hace nada, pero confío en él y solo le podemos pedir que se tranquilice porque las cosas llegan con naturalidad».