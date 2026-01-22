Bebé, el soldado al servicio de la UD Ibiza

En el fútbol hay carreras que se miden en goles, títulos o focos, y otras que se explican desde el compromiso, la solidaridad con el equipo, la generosidad y la capacidad de poner el colectivo (el nosotros) por delante del nombre propio (el yo). Tiago Manuel Dias Correia, más conocido en el argot futbolístico como Bebé, pertenece sin discusión a ese segundo grupo: jugadores que, después de haber competido contra los mejores equipos del mundo y de haberlo visto casi todo, siguen saltando al césped cada fin de semana como si aún tuvieran algo que demostrar. No presume de su pasado; honra su presente.

Bebé aterrizó en Ibiza durante el pasado mercado invernal procedente del Racing de Ferrol, club al que llegó desde el Rayo Vallecano, donde militó durante nueve temporadas. El caboverdiano, fichaje estrella, fue una petición expresa de Paco Jémez, un enamorado de su fútbol y de su ética de trabajo desde su etapa compartida en Vallecas.

Muchos auguraban que Bebé llegaba a Ibiza para retirarse en silencio y disfrutar de las playas y el clima pitiuso. Nada más lejos de la realidad. Eso no entra en su ADN competitivo. En los 16 partidos que disputó la pasada temporada con la camiseta celeste, el extremo se echó el equipo a la espalda y conquistó a la afición a base de trabajo, sacrificio y rendimiento inmediato. Firmó seis goles y repartió cuatro asistencias, convirtiéndose en el principal referente ofensivo de una UD Ibiza que se quedó con la miel en los labios tras caer en el play-off ante el Andorra, con un 2-0 en la ida y un 0-1 en la vuelta, partido en el que el propio Bebé erró un penalti que pudo haber cambiado el signo de la eliminatoria.

Un error que pesó durante mucho tiempo en la cabeza de un futbolista tremendamente competitivo, que este verano se propuso una sola cosa: devolver a la UD Ibiza al fútbol profesional. Un objetivo que Bebé tiene entre ceja y ceja y que se ha marcado como meta personal para este 2026.

Tras el cese de Paco Jémez en noviembre, el caboverdiano atravesó unas semanas complicadas, algo que el propio Miguel Álvarez reconoció públicamente. El técnico jienense no dudó en señalar que habían «recuperado la felicidad de Bebé» y fue más allá: «Yo quiero ayudarle. Él no me conoce de nada y quiero ganármelo, que vea que tiene un entrenador que puede aportarle cosas. Cuando un jugador no es feliz, todo es más difícil, y a Bebé se le notaba que no lo era. Es un jugador diferente, que nos aporta muchísimo y que da gusto verle entrenar. Estoy muy feliz por él. Es un ejemplo para el resto porque se adapta a lo que exige cada guion de partido. Sabemos que tiene un nivel que para nosotros es diferencial».

Y uno de los grandes méritos de Álvarez ha sido precisamente ese: sacar el máximo rendimiento de un Bebé comprometido, solidario y absolutamente al servicio del grupo. Tras 20 jornadas de competición, el extremo es el jugador de campo más utilizado de la plantilla, con 1.573 minutos en liga, lo que supone el 87% del total, a los que hay que sumar los 75 disputados en Copa del Rey ante el Quintanar. Ha sido titular en el 90% de los encuentros del curso y ha respondido como mejor sabe: aportando. Ha participado en el 35& de los goles celestes, es el máximo asistente del equipo con cuatro pases de gol, y el segundo máximo goleador con tres dianas, solo por detrás de Davo.

A pesar de sus 35 años, esta ya es la tercera temporada en la carrera de Bebé en la que más minutos ha disputado… y eso que todavía restan 18 jornadas por delante. Solo en dos campañas ha superado —por ahora— el volumen de minutos que acumula en este curso con la UD Ibiza.

En la 2013/14, con el Paços Ferreira, Bebé participó en 2.118 minutos repartidos en 27 partidos, firmando una de las mejores temporadas de su carrera, con 12 goles. Y en la 2015/16, con el Rayo Vallecano en Primera División, alcanzó su techo de continuidad: 2.249 minutos en 34 encuentros, en los que anotó tres goles y repartió ocho asistencias. Datos que refuerzan la magnitud de lo que está consiguiendo ahora en Ibiza, en una etapa de su carrera en la que muchos futbolistas optan por dosificarse o asumir un rol secundario.

El único jugador que ha acumulado más minutos que él esta temporada es Ramón Juan, con 1.800 minutos en liga y presencia en el 100% de los partidos. Por detrás aparecen Unai Medina (1.504 minutos), José Albert (1.496 en liga y 75 en Copa) y Del Pozo, que pese a haber perdido protagonismo en las últimas jornadas sigue siendo el cuarto jugador más utilizado, con 1.448 minutos en liga (80%) y 120 en Copa.

Pero Bebé tiene marcado este verano en rojo en el calendario por un motivo muy concreto: el Mundial de Estados Unidos. Y es aquí donde aparece una de esas paradojas que solo el fútbol es capaz de ofrecer. A pesar de haber vestido camisetas tan ilustres como las del Manchester United, Benfica o Rayo Vallecano (entre otras), y de acumular una dilatada experiencia en grandes ligas y competiciones europeas, el caboverdiano nunca ha disputado un gran torneo de selecciones.

Una espinita que, salvo sorpresa de última hora, se quitará este año. Bebé apunta a formar parte de la selección de Cabo Verde que disputará el Mundial, y el destino (caprichoso) ha querido que lo haga enfrentándose nada menos que a España en la fase de grupos. Un escenario a la altura de un futbolista que, a sus 35 años, sigue demostrando que el compromiso, la fiabilidad y la solidaridad también ganan partidos.