La UD Ibiza pone sus ojos en un mediocentro de Segunda División

La UD Ibiza no descansa. El conjunto dirigido por Miguel Álvarez, que este domingo tumbó al Real Murcia con otro partido de alto nivel y encadenó su segunda victoria consecutiva, continúa trabajando sin tregua para reforzar la plantilla y dotar al técnico jienense de las piezas necesarias con las que aspirar, con argumentos, al play-off de ascenso.

Según adelantó este lunes Ángel García, periodista especializado en el mercado de fichajes, el club celeste tiene en su agenda a Marino Illescas (Écija, 9 de enero de 2001), centrocampista del CD Mirandés que esta temporada ha disputado 13 encuentros en LALIGA HYPERMOTION, en los que ha repartido una asistencia. El futbolista andaluz, que también puede desempeñarse como mediapunta, arrancó el curso siendo uno de los hombres importantes en los planes de Fran Justo, aunque perdió peso en la rotación tras el cese del técnico gallego al frente del conjunto jabato.

Illescas es un centrocampista de largo recorrido, de los denominados box to box, con llegada al área rival, despliegue físico y capacidad para sostener el ritmo del equipo en ambas fases del juego, un perfil que encajaría a la perfección en la idea de Miguel Álvarez para apuntalar la medular celeste. Formado en el Écija Balompié de su ciudad natal, en la temporada 2020/21 dio el salto a la cantera del Deportivo Alavés, donde militó una campaña antes de firmar por el Burgos CF. Tras una temporada en El Plantío, recaló en el Algeciras CF, club con el que disputó la primera vuelta de la 2023/24, antes de salir cedido al Arenteiro para la segunda mitad del curso.

En la temporada 2024/25, el ecijano regresó al conjunto del Nuevo Mirador, donde firmó su mejor curso como profesional: dos goles y siete asistencias en 35 partidos, unos números que llamaron la atención del Mirandés, que se hizo con sus servicios el pasado verano. No obstante, la UD Ibiza ya intentó entonces su incorporación, un interés que ahora podría reactivarse aprovechando la falta de continuidad del jugador en Anduva.

La dirección deportiva de la UD Ibiza sigue explorando el mercado con ambición, consciente de que el buen momento deportivo del equipo puede ser el trampolín definitivo para dar un paso al frente y pelear por objetivos mayores en la segunda vuelta del campeonato.