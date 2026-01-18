La pegada de la UD Ibiza noquea al Murcia y hace soñar a Can Misses

La UD Ibiza empieza a soñar. El conjunto celeste, que llegaba a la cita ante el Real Murcia impulsado por la contundente victoria lograda en Cartagonova la pasada jornada, confirmó su resurrección con un triunfo de prestigio por 2-0 ante un rival que mereció más, pero que volvió a estrellarse contra un inconmensurable Ramón Juan, decisivo por enésima vez esta temporada.

Miguel Álvarez apostó de inicio por el recién incorporado Kembo en el lateral izquierdo, mientras que Monju repitió junto a Pedre en el eje de la zaga. En el pivote, el técnico jienense dio continuidad a Iago Indias y David García tras su sobresaliente actuación en Cartagena. En las bandas, volvió a confiar en Bebé y en un Iván del Olmo que sigue creciendo a pasos agigantados, escoltando a Fran Castillo —otra vez diferencial— en la mediapunta y a Davo como referencia ofensiva del ataque celeste.

El partido arrancó con ambos equipos midiéndose, asegurando mucho el balón y evitando cualquier error que pudiera resultar letal. La primera gran ocasión fue para el Real Murcia, en una transición muy bien ejecutada por banda izquierda que culminó Flakus. El delantero pimentonero superó a Ramón Juan, pero cuando el 0-1 parecía inevitable apareció Kembo para salvar bajo palos y evitar el golpe visitante.

Conexión Castillo-Davo

Pero en el minuto 12 apareció el mago. Fran Castillo se inventó un pase en la frontal, entre líneas y a la espalda de la defensa, para dejar solo a Davo ante Gazzaniga. El delantero no perdonó y firmó el primer gol de la UD Ibiza, castigando a un Murcia que había entrado mejor en el partido. La conexión Castillo-Davo, ya decisiva en la exhibición de Cartagonova, vuelve a ilusionar a la parroquia celeste.

Lejos de venirse abajo, el conjunto de Adrián Colunga dio un paso al frente, subió líneas y apretó en busca del empate. La UD Ibiza, sin embargo, no renunció a su plan: salir con el balón jugado desde atrás, moverlo con criterio y velocidad y obligar a su rival a un importante desgaste físico. Con el paso de los minutos, el encuentro entró en una fase de mayor control. El Murcia comenzó a adueñarse del balón y a merodear el área local, mientras los ibicencos se enfundaron el mono de trabajo para defender el 1-0 y tratar de explotar la velocidad y el talento de sus hombres de arriba para sentenciar a la contra.

El empate estuvo muy cerca al filo del descanso. Pedro Benito cazó un balón a la salida de una falta lateral y su remate se marchó rozando el palo de la portería de Ramón Juan. Y, en la jugada posterior, llegó el golpe definitivo. Una profunda internada de Unai Medina por banda derecha, tras otro gran pase de Fran Castillo, encontró a Davo en el área; el delantero no logró controlar, pero el balón quedó muerto para la llegada desde segunda línea de Iago Indias, que no perdonó y asestó un mazazo letal a la mandíbula del equipo murciano.

La UD Ibiza se marchó al descanso con un 2-0 en el marcador, fruto de su pegada y de un momento dulce que en las últimas semanas parece acompañar a un equipo al que, ahora sí, le sale casi todo de cara.

El Murcia salió con todo tras el paso por vestuarios y Ramón Juan volvió a vestirse de héroe. El guardameta celeste salvó el primer gol pimentonero con dos paradas consecutivas a Narro y Pedro Benito, que no se podían creer las manos salvadoras del arquero ibicenco. La UD Ibiza entró dubitativa al segundo acto, defendiendo en bloque bajo y buscando hacer daño al contragolpe, pero supo resistir el arreón visitante y, poco a poco, fue metiéndole cloroformo al partido a base de largas posesiones y de hacer correr a los jugadores murcianos.

Los debuts de Theo Valls y Nsukula

En el minuto 65 llegaron los debuts. Miguel Álvarez dio entrada a Theo Valls y Nsukula, que sustituyeron a un Iago Indias que cuajó un partido sobresaliente pero se marchó lesionado, y a Iván del Olmo, en un estado de forma excelso.

La UD Ibiza tuvo la sentencia en una contra muy bien ejecutada, pero Fran Castillo no estuvo acertado ante Gazzaniga y dejó con vida a un Murcia que ya había perdido el control del juego y comenzaba a sufrir en las transiciones celestes. Bebé estuvo muy cerca del tercero en otra gran llegada de los locales, que olían el gol ante un rival volcado en ataque y con dificultades para replegar tras el enorme desgaste físico realizado.

Izan debutó en el minuto 80 con la camiseta celeste en detrimento de Bebé, que volvió a firmar una actuación muy completa, generoso en ataque y solidario en defensa, especialmente en las ayudas a un Kembo que se estrenaba como titular. El partido murió con el 2-0 y un Murcia que terminó bajando los brazos.

Con este triunfo, la UD Ibiza finaliza la jornada en duodécima posición con 26 puntos, tres por encima de los puestos de descenso y a solo cuatro del play-off de ascenso. La ilusión, en Can Misses, vuelve a estar muy viva.