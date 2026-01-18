Miguel Álvarez, técnico de la UD Ibiza: «Ahora con balón este equipo asusta y mete miedo»

Miguel Álvarez compareció satisfecho en la sala de prensa de Can Misses tras la victoria de la UD Ibiza por 2-0 ante el Real Murcia, un triunfo de enorme valor que refuerza el crecimiento del equipo celeste y alimenta la ilusión en la isla. El técnico jienense destacó el momento anímico del vestuario, el trabajo silencioso realizado en las últimas semanas y la aportación inmediata de los nuevos fichajes.

“Estamos en nuestro momento, hay que seguir trabajando, pero sobre todo hay que saber de dónde venimos. Poco a poco iremos haciendo las cosas mejor. Hay que seguir desde la tranquilidad y la humildad”, señaló Álvarez, que quiso poner el acento en el proceso más que en la euforia tras el resultado.

El entrenador de la UD Ibiza subrayó el mérito de un grupo que ha sabido creer en sí mismo tras semanas de trabajo lejos de los focos. “Estamos muy contentos de todo lo que hemos hecho hasta ahora. Hemos trabajado muchísimo en la sombra y parece que está saliendo todo. El mérito es de los chicos, ahora creen, y los nuevos encima están aportando cosas”, afirmó.

Álvarez incidió en el cambio mental del equipo como una de las claves del buen momento que atraviesa el conjunto celeste. “En el fútbol es disfrutar el día a día, es competir sin pensar más que en disfrutarlo. Ahora se lo creen, ahora sí quieren, y a partir de ahí todo sale mejor. Estoy muy contento por la victoria”, reconoció.

El técnico volvió a insistir en la importancia del colectivo por encima de las individualidades. “Si individualmente el equipo funciona, colectivamente todo el mundo sobresale. El fútbol es un deporte colectivo. Si no hay esa creencia, esa cultura, no vas a ningún sitio”, explicó, antes de poner en valor el talento de su plantilla. “Hay jugadores que tienen un nivel muy top. En el camino se ha hecho un trabajo importante, ellos trabajan muy bien, creen en lo que están haciendo y, sobre todo, creen en ellos”.

Sobre las dos victorias consecutivas ante rivales de entidad como Cartagena y Real Murcia, Álvarez no escondió su satisfacción por el nivel mostrado por su equipo. “Creo que Cartagena y Murcia son de los equipos que mejor fútbol asociativo hacen, para mi gusto, y además los números lo dicen. Desde el colectivo hemos tenido un trabajo sin balón increíble, pero después con balón ahora ya le damos más continuidad. Ahora damos miedo, ahora asustamos”, aseguró.

Por último, el técnico jienense valoró muy positivamente la aportación de los fichajes, varios de los cuales debutaron ante el conjunto pimentonero. “Kembo ha hecho un partidazo. Iago en el pivote está haciendo partidos brutales. Valls nos ha dado mucha tranquilidad y ya habéis visto el nivel de Nsukula, igual que Izan, que son dos chicos sub-23 con un nivel brutal”, detalló, antes de cerrar con una reflexión optimista: “Ahora tenemos jugadores jóvenes con mucha proyección y estoy encantado con el equipo que tengo”.