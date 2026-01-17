La UD Ibiza quiere confirmar su resurrección ante el Murcia

Duelo entre colosos. La UD Ibiza recibe este domingo (18.15 horas, Palladium Can Misses) al Real Murcia en el encuentro correspondiente a la jornada 20 del Grupo 2 de Primera RFEF, la primera de la segunda vuelta. Un choque de altura, de los que marcan tendencias y ponen a prueba las ambiciones reales de ambos conjuntos.

El equipo dirigido por Miguel Álvarez llega al duelo con la moral por las nubes tras la contundente victoria lograda el pasado fin de semana en Cartagonova ante el otro gigante murciano del grupo, el FC Cartagena. Los celestes firmaron allí, en un escenario imponente, la mejor actuación de toda la temporada, pasando por encima de uno de los grandes candidatos al ascenso y enviando un mensaje claro al resto de la categoría: la UD Ibiza ha vuelto.

Ahora, el reto es el Real Murcia. Otro transatlántico de la Primera RFEF, un club histórico que arrancó el curso entre dudas, pero que ha experimentado una profunda metamorfosis desde la llegada de Adrián Colunga al banquillo. El técnico ovetense ha cambiado la cara del equipo pimentonero, que se ha disparado hasta la quinta posición con 30 puntos. Desde su aterrizaje, el Murcia ha firmado un balance de cinco victorias, un empate y una sola derrota en siete jornadas ligueras, además de eliminar al Cádiz en la Copa del Rey.

El conjunto grana aterriza en la isla con bajas importantes —Héctor, Piñeiro, Moyita, Bustos y Mier—, aunque confía en poder contar con su último refuerzo, Óscar Gil. Pese a ello, los números respaldan su fiabilidad lejos de casa: es el tercer mejor visitante del grupo, con 14 puntos sumados en nueve salidas.

Para la UD Ibiza, el partido llega en un momento clave. Los celestes necesitan una victoria que les permita abrir brecha con los puestos de descenso, de los que les separa apenas un punto. Can Misses debe convertirse en un fortín, una asignatura pendiente hasta ahora, ya que los ibicencos son el segundo peor local de la categoría, con solo diez puntos y dos triunfos en nueve partidos ante su afición.

Miguel Álvarez podrá contar con la savia nueva incorporada en este mercado invernal. Eslava, Theo Valls, Izan Yurrieta, Kembo y Nsukula podrían disputar sus primeros minutos como jugadores celestes, aportando energía, competencia y nuevas soluciones a un equipo que busca dar un salto competitivo inmediato.

La principal incógnita para el técnico jienense estará en el lateral izquierdo. José Albert no podrá disputar el encuentro por sanción y Mounir puso rumbo a Salamanca el pasado viernes tras cerrarse su cesión al Unionistas CF. Unai Medina apunta a ocupar el carril zurdo, mientras que Sergio Díez sería el elegido en el lateral derecho.

Este duelo ante el Real Murcia supone la segunda etapa del exigente Tourmalet celeste. En las próximas cinco semanas, la UD Ibiza se medirá a Real Murcia, Nàstic de Tarragona, Atlético de Madrid B, Real Betis B y Teruel. Cinco partidos para medir hasta dónde puede llegar este equipo, que ha recuperado sensaciones, confianza y ambición. La primera gran prueba, este domingo en Can Misses. Aquí empieza todo.

Objetivo: llenar el Palladium Can Misses

Durante las últimas semanas, la entrada al Palladium Can Misses se ha resentido. Apenas 1.054 espectadores asistieron al encuentro frente al Eldense, la cifra más baja desde que la UD Ibiza milita en Primera RFEF. La afición ha mostrado su desencanto con el juego y los resultados dejando de ir al estadio para ver al equipo, algo que desde el club están tratando de enmendar. Esta semana, la entidad celeste anunció una entrada gratuita extra para cada abonado para los partidos en Can Misses ante el Real Murcia y el Atlético de Madrid B. También hay un pack 2x1 para el público general que quiera asistir a estos encuentros. Además, la dj Sarah Rey pondrá ritmo a la previa del partido desde las 17.15 horas.