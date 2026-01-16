Fútbol
La UD Ibiza y Unionistas llegan a un acuerdo para la cesión de Mounir
El lateral marroquí buscará continuidad en Salamanca tras quedarse sin sitio en el once celeste
La UD Ibiza y Unionistas CF han alcanzado un acuerdo para la cesión de Mounir Errahaly hasta final de temporada. El futbolista llegó a la entidad ibicenca el pasado mercado estival procedente del Yeclano, pero no ha terminado de encontrar continuidad en el once celeste.
Errahaly ha disputado once partidos oficiales esta temporada con la UD Ibiza, en los que ha repartido una asistencia. La irrupción de José Albert, que se ha hecho con el puesto en las últimas jornadas, ha reducido su protagonismo, por lo que el atacante sale ahora en busca de minutos y regularidad en el conjunto salmantino.
