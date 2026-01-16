La UD Ibiza apuesta por el futuro con el fichaje de Nsukula

La UD Ibiza sigue agitando el mercado invernal y ha cerrado este viernes la incorporación de Georges Nsukula (Francia, 2003), procedente del Burgos, que se convierte en nuevo jugador del primer equipo hasta junio de 2029. Una apuesta clara por el talento joven, el desborde y la proyección, en una operación que confirma que el club no solo piensa en el presente inmediato, sino también en el medio y largo plazo.

Nsukula, de 22 años, es un extremo que ya conoce el fútbol profesional español. La pasada temporada debutó en LALIGA HYPERMOTION con el Burgos CF, dando sus primeros pasos en el fútbol de élite, y este curso ha militado en el filial burgalés, donde ha firmado cinco goles en 16 partidos, cifras que evidencian su impacto y su capacidad para marcar diferencias desde banda. Se trata de un futbolista vertical, potente y con desborde, que puede actuar en ambos costados del ataque y que encaja a la perfección en el perfil que busca Miguel Álvarez para su modelo de juego: extremos que amenacen, que ataquen espacios y que obliguen a las defensas rivales a correr hacia atrás.

El fichaje de Nsukula, adelantado en la mañana de este martes por el podcast Mundo Celeste, se convierte en la sexta incorporación del mercado invernal para la UD Ibiza, tras las llegadas de Max Svensson, Javier Eslava, Theo Valls, Izan Yurrieta y Kembo. Un carrusel de movimientos que contrasta con las cinco salidas que se han producido en las últimas semanas: Muller, Gallar, Fede Vico, Señé y Belman.

La lectura es clara. La dirección deportiva encabezada por Javi Lara ha decidido reconstruir el equipo desde la valentía, reforzando sobre todo la parcela ofensiva. Han llegado un central (Kembo), un centrocampista (Valls), dos extremos (Izan Yurrieta y Nsukula) y dos delanteros (Svensson y Eslava), dibujando una plantilla más profunda, más física y con muchos más recursos en los metros finales.

En el caso de Nsukula, el club incorpora juventud, proyección y hambre, tres ingredientes que encajan con el nuevo relato que se quiere construir en Can Misses. Un jugador con margen de crecimiento, contrato largo y la oportunidad de asentarse definitivamente en el fútbol profesional desde Ibiza. El mercado aún no ha dicho su última palabra, pero el mensaje ya está lanzado: la UD Ibiza ha decidido ir a por todas.