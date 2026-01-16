Miguel Álvarez, técnico de la UD Ibiza: "El fútbol de un día no vale para nada"

Miguel Álvarez compareció este viernes en la previa del encuentro que enfrentará a la UD Ibiza y al Real Murcia este domingo en el Palladium Can Misses, tras una semana de trabajo marcada por la victoria en Cartagonova. El técnico explicó que el equipo ha trabajado con normalidad, aunque con un ambiente diferente tras el triunfo. “No hemos hecho nada especial, hemos trabajado igual, pero más contentos y más liberados”, señaló. Álvarez destacó que ya la semana pasada el grupo había entrenado muy bien y que se venía apreciando una evolución. “En la plantilla ha habido unos cambios necesarios, ahora tenemos muchos más recursos y los nuevos tendrán que adaptarse al grupo y a la vida en Ibiza”, añadió.

Sobre la sensación de que el equipo fue diferente en Cartagena, el entrenador recordó que el Ibiza ha dejado escapar puntos de manera injusta en varios encuentros. “Hemos empatado muchos partidos de manera injusta. El día del Sanluqueño pudimos ganar 0-4, y también pudimos ganar contra el Betis o el Europa”, afirmó. En ese sentido, insistió en la importancia del aspecto mental y de la continuidad. “En el fútbol los puntos de presión y la continuidad son muy importantes, un equipo es un estado de ánimo”, subrayó.

Álvarez recalcó que desde su llegada la idea ha sido siempre la misma. “Desde que yo he llegado, el equipo ha presionado alto y ha tenido la misma idea”. Además, explicó su propuesta futbolística: “Me gusta el juego asociativo, las transiciones y que mis jugadores dominen el máximo de registros porque cada partido es diferente”. Sobre el encuentro en Cartagonova, destacó que “tuvimos mucho más balón, le dimos más continuidad al juego y jugamos más tranquilos”.

El técnico también valoró la importancia de la victoria lograda el pasado domingo, poniendo el foco en sus futbolistas. “Estoy muy contento por los jugadores, más que por mí”, aseguró. Reconoció que estaba sufriendo por la falta de triunfos. “Yo estoy más contento cuando gano y estaba sufriendo por ello”, confesó. Aun así, recalcó la necesidad de mantener la línea. “Sé lo que pueden dar los jugadores, estamos trabajando muy bien y ahora tenemos que darle continuidad, porque el fútbol de un día no vale para nada”. Álvarez consideró clave haber ganado de esa forma. “Necesitábamos ganar y hacerlo de esta manera. Los jugadores estuvieron sueltos, hubo continuidad con y sin balón, supieron en cada momento si tenían que asociarse o hacer transiciones rápidas y quitamos el balón a un equipazo como es el Cartagena”.

En cuanto al sistema de juego, explicó que el 4-4-2 ofrece equilibrio, aunque no es algo rígido. “Creo que con 4-4-2 el equipo defiende y ataca mejor, pero hay muchas variantes”, indicó. Definió el fútbol como algo dinámico. “El fútbol es movimiento y yo creo mucho en los roles”. Detalló que “en presión alta presionamos en rombo, y cuando tenemos el balón hacemos 3-4-3”. En cualquier caso, quiso restar importancia al dibujo. “Lo más importante son los jugadores, independientemente de la distribución que tengas en el campo”. Y concluyó: “Cada jugador tiene que saber su rol y, a partir de ahí, hay que darles libertad para que se expresen futbolísticamente”.

Álvarez también quiso desmarcarse de la idea de que el mejor partido haya llegado tras las salidas de Gallar, Vico y Señé. “Creo que no es justo”, afirmó con rotundidad. Reconoció que la primera vuelta no fue la deseada, pero rechazó personalizar responsabilidades. “No se puede cargar sobre cuatro jugadores”. Además, fue claro al señalar que “si el otro día hubiesen estado ellos, el resultado habría sido el mismo”. El técnico explicó que se tomaron decisiones profesionales porque “la cosa no funcionaba y tuvimos que buscar otro tipo de jugadores”, pero insistió en que “es injusto que se les cargue a ellos”. Recordó que “Vico ha participado muy poco, Gallar ha estado lesionado mucho tiempo, igual que Señé”. “Ellos tienen la misma parte de culpa que el resto de la primera vuelta”, concluyó, antes de desearles lo mejor: “Estoy convencido de que donde vayan lo van a hacer muy bien”.

Sobre el Real Murcia, Álvarez avisó del nivel del rival y pidió calma. “Lo que tenemos que hacer ahora es estar tranquilos y competir bien”, señaló. Destacó que se enfrentarán a “un gran equipo que hizo cambios en la plantilla y que trae muy buenos resultados”. También elogió su estilo y su entorno. “El Murcia hace muy buen fútbol, tiene una gran afición y sabemos de la dificultad del equipo que viene”. Pese a ello, confía en el momento del Ibiza. “Sabemos también del momento en el que estamos”. En su opinión, será “un partido muy potente, muy competido, muy bonito y que lo decidirán los detalles”.

En cuanto a los nuevos fichajes, confirmó que todos están disponibles, a falta de trámites administrativos. “Todos están disponibles, pero hay que esperar a la burocracia de las fichas, los papeles y la Federación”. Sobre los recién llegados, explicó que “Svensson ha entrenado toda la semana con el equipo”, que “Kembo, a pesar de no haber jugado esta temporada, está muy bien físicamente porque viene de entrenar con un equipo de Segunda” y que “Theo Valls viene con un nivel de competición increíble”. También señaló que “Izan y Nsukula vienen de competir” y que “Eslava tiene una pequeña molestia en el tobillo por un golpe, pero es un jugador que viene con ritmo de competición y nos va a aportar cosas muy diferentes a lo que tenemos”.

Respecto al estado de Monju, fue contundente. “Si yo lo decido, va a jugar porque es un animal”, afirmó. “Veremos si tiene que ponerse máscara o no, pero está en disposición de jugar el domingo”. Por último, el técnico quiso destacar el papel de la afición y las iniciativas del club para acercarse a ella. “Lo mejor de esta primera vuelta ha sido la afición”, aseguró. Reconoció que el equipo no ha estado a la altura. “Les hemos dado poco, muy poco, y han demostrado que están siempre con nosotros, algo que tiene mucho mérito”. Por ello, pidió su apoyo para el domingo. “Necesitamos a nuestra gente para este partido ante un rival especialmente complicado”. Y concluyó: “Desde que yo he llegado, lo mejor ha sido, sin duda, la afición”.

En relación al mercado, Álvarez elogió el trabajo realizado por el club. “Tanto el club como Javi Lara han hecho un grandísimo trabajo en un mercado de fichajes tan complicado como el de invierno”. Aun así, recordó que el mercado sigue abierto. “Esto es fútbol, el mercado está abierto y puede que haya chicos que se quieran marchar o gente que quiera venir”. Se mostró satisfecho con la plantilla actual. “Si me tengo que quedar con lo que tengo estaré muy contento, y si tiene que venir algún jugador, pues que venga”. Y cerró destacando su implicación en las decisiones. “Como entrenador tengo que estar atento a lo que el club decide, y además tengo la suerte de que me preguntan y me consultan, algo que para mí es muy importante”.