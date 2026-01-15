La UD Ibiza anuncia la llegada de su nuevo extremo

La UD Ibiza no se detiene en su 'Operación Llegada' durante este mercado invernal. La entidad celeste ha anunciado en la tarde de este jueves el acuerdo con Izan Yurrieta, extremo del Rayo Cantabria, hasta junio del 2027. El jugador de 23 años se había convertido en uno de los principales focos de los rumores sobre posibles fichajes del conjunto ibicenco desde hace algunas semanas, y formará parte de la plantilla entrenada por Miguel Álvarez a partir de la semana que viene.

La operación se ha llevado a cabo tras una negociación directa entre el club ibicenco y el jugador, después de que Yurrieta rescindiera su contrato con la entidad cántabra, donde jugó durante más de 12 años y de la que se ha despedido a través de una publicación en su cuenta personal de Instagram en la misma tarde.

El joven atacante llega al club blaucel después de una primera vuelta excelsa, en la que ha registrado un total de siete goles y una asistencia con el filial santanderino en Segunda RFEF. Con este fichaje, la UD Ibiza refuerza aún más sus prestaciones en el ataque, tras las llegada de los arietes Max Svensson y Javier Eslava.