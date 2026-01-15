Paco Jémez, exentrenador de la UD Ibiza, se va a la Premier League

El extécnico de la UD Ibiza, Paco Jémez, ya tiene nuevo equipo. El entrenador que más partidos ha dirigido en el conjunto pitiuso pondrá rumbo a Londres, donde se incorporará al cuerpo técnico de Nuno Espírito Santo, viejo conocido del fútbol español tras su paso por equipos como el Valencia y que actualmente entrena al West Ham.

Ésta será la primera experiencia del exentrenador del cuadro ibicenco en la Premier League, tras su polémica marcha el pasado 21 de octubre. No han pasado ni tres meses desde que Jémez abandonó la disciplina celeste, pero su amistad con Nuno, que fue su compañero durante su andadura en el Deportivo de La Coruña, le ha llevado a ser uno de los integrantes de su staff, donde ocupará un rol que no ha sido habitual en él durante los últimos años.

El club londinense anunció la llegada del técnico la mañana de este jueves en un comunicado que rezaba así: «El West Ham United se complace en confirmar el nombramiento de Paco Jémez como entrenador del primer equipo masculino. El español aportará su experiencia y conocimientos al cuerpo técnico de Nuno Espírito Santo, tras haber dirigido más de 500 partidos durante una carrera como entrenador que abarca casi dos décadas».

«Si se le concede el permiso de trabajo, Jémez trabajará junto a un equipo técnico formado por los entrenadores del primer equipo Mark Robson, Steve Potts y Gerard Prenderville, y los entrenadores de porteros Rui Barbosa y Billy Lepine. Todo el West Ham United da la bienvenida a Paco al este de Londres y le desea mucho éxito", concluyó el comunicado, que confirma el regreso del exentrenador de la UD Ibiza a las grandes ligas.