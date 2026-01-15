Fran Castillo, jugador de la UD Ibiza, en rueda de prensa: «Somos mejores cuando somos valientes y no nos metemos atrás»

Fran Castillo ha comparecido durante la mañana de este jueves en la rueda de prensa previa al encuentro que disputará la UD Ibiza ante el Real Murcia el próximo domingo a las 18:15 horas en el Palladium Can Misses. El malagueño reivindicó el papel del equipo tras la contundente victoria del pasado fin de semana ante el Cartagena: «A veces cuando nos marca el rival nos venimos abajo, pero la diferencia es que esta vez fuimos con la idea de meter otro y otro, jugar sin miedo e ir por a ellos». El mediapunta considera que el grupo es capaz de desplegar su mejor juego «cuando es valiente y no se mete atrás con miedo», señala.

Castillo fue uno de los protagonistas del valioso triunfo del otro día y prueba de ello fue uno de los goles de los ibicencos, tras una conducción suya de más de 60 metros que culminó él mismo. Sobre qué posición es la que mejor se ajusta a sus características, subraya: «A mí me gusta más por el medio. También he jugado mucho estando un poco más atrasado, pero creo que tanto el míster como yo pensamos que juego mejor en la media punta. Si recibo ahí, puedo girarme, encarar a portería y meter y asistir más, que es lo que me gusta».

«A más competencia, mejor»

El blaucel no cree que las salidas de Gallar, Señé o Müller hayan influido en la victoria, ya que «más o menos jugaban los que jugaban siempre», y la clave ha sido «dar un paso adelante e ir a por el rival desde el minuo uno sin escatimar esfuerzos», apunta. Sin embargo, el andaluz no dio mayor importancia a la llegada de las nuevas incorporaciones, que ya han participado en el entrenamiento de este jueves: «Mientras haya competencia en el equipo, serán bienvenidos ya que eso es lo que hace que los demás mejoremos».

El encuentro del próximo domingo en Can Misses congregará de nuevo a una afición que ve la luz al final del túnel y que espera que la dinámica positiva continúe. Acerca del papel que está desempeñando en la subida del equipo, Castillo es claro: «Esperamos que esta victoria haya ayudado a que pueda venir más gente, porque nos da un impulso muy grande. Me acuerdo de que en el partido ante el Algeciras ellos estuvieron con nosotros a muerte desde el principio, pero nosotros les tenemos que dar razones para venir y disfrutar de nuestro juego».

Y es que el partido ante el Real Murcia será una prueba de fuego ante uno de los conjuntos más en forma de la categoría. Sobre la importancia que supone este duelo para el devenir de la competición, el centrocampista señala: «Creo que es un partido que todo el mundo quiere jugar. Para mí es uno de los partidos más bonitos de la categoría porque son dos clubes que para mí deben estar en una categoría superior. Nosotros vamos a ir a por el partido igual que en Cartagena y vamos a ir a ganar por los tres puntos sin miedo, que es como mejor lo sabemos hacer».