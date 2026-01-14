La UD Ibiza cierra la cesión de Kembo hasta final de temporada

La UD Ibiza continúa cerrando operaciones en este mercado invernal y, tras hacer oficial la incorporación del ariete Javier Eslava y el centrocampista Théo Valls esta semana, el club baucel ha cerrado este miércoles la cesión del central Yann Kembo hasta final de temporada. Según informa Andrés Menéndez, de La Nueva España, el Sporting de Gijón y el club de Amadeo Salvo se encuentran ultimando flecos y preparativos para dar luz verde al acuerdo.

Kembo no se ejercitó con el equipo rojiblanco este miércoles en Mareo y tiene previsto viajar este jueves a la isla. El central tiene contrato con el Sporting hasta junio de 2028 y llega en calidad de cedido para lo que resta de temporada con el objetivo de buscar los minutos que no pudo sumar con el conjunto asturiano durante la primera vuelta de la temporada.

Según apunta el periodista, esta operación ha sido avalada también por el técnico, Miguel Álvarez, que sabe lo que es tratar con futbolistas jóvenes tras su paso por el filial del Villarreal. El zaguero llega para reforzar la defensa y recuperar la solidez que logró mostrar el equipo durante las primeras jornadas de la 'Era Álvarez'.

El Tarazona era otro de los equipos que también se había interesado en la cesión del central, pero la apuesta de la UD Ibiza por el jugador francés de 23 años ha sido clara, ya que asume más salario de lo que podía abarcar el club aragonés, que se ha caído de la carrera en los últimos días.