Théo Valls, nuevo refuerzo para el centro del campo de la UD Ibiza

La UD Ibiza ya tiene nuevo jugador para su mediocampo. El club blaucel ha cerrado la incorporación de Théo Valls como nuevo jugador de la plantilla hasta final de temporada. El futbolista francés aterriza en la isla en condición de agente libre con el objetivo de reforzar la medular del conjunto ibicenco.

Valls (Nimes, 1995) cuenta con una trayectoria consolidada en el fútbol profesional europeo. En su currículum figuran 53 partidos en la Ligue 1 con el Nîmes Olympique, además de 164 encuentros en la Ligue 2, competición en la que defendió las camisetas del Grenoble Foot 38 y del propio Nîmes.

Asimismo, el centrocampista galo también cuenta en sus espaldas con 91 partidos en el Servette FC suizo, lo que habla de un jugador curtido, acostumbrado a contextos de exigencia y a asumir responsabilidad en equipos de nivel. Esta temporada ha participado en 18 partidos oficiales, en los que ha firmado un gol y una asistencia, cifras que no reflejan del todo su peso real en el juego, más ligado al orden, la lectura táctica y la salida limpia de balón. En Can Misses, sin embargo, se buscaba precisamente este tipo de jugador pieza: un mediocentro que ayude a sostener al equipo y a dar continuidad al buen trabajo colectivo mostrado en Cartagena.

"Calidad y experiencia"

Desde el club destacan que su llegada aportará «calidad y experiencia» al centro del campo, ampliando las opciones del cuerpo técnico para afrontar el tramo decisivo de la temporada. El jugador se suma a los fichajes de Max Svensson y Javier Eslava que ha anunciado el club desde la entrada del mercado invernal, con el objetivo de prolongar la buena dinámica y reforzar las áreas del campo que más se han resentido durante la primera vuelta de la UD Ibiza.