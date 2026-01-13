La UD Ibiza peina el mercado

La UD Ibiza empieza a mover ficha con decisión en el mercado invernal. Consciente de que no hay margen para el error y de que la plantilla necesita un salto competitivo inmediato, la dirección deportiva encabezada por Javi Lara trabaja en varias operaciones que apuntan a reforzar el eje del equipo y dotarlo de mayor profundidad y desequilibrio en los costados.

Uno de los nombres que ha ganado fuerza en las últimas horas es el de Theo Valls, mediocampista francés del Grenoble. Un futbolista contrastado, con galones y experiencia, que encaja en el perfil que busca el club para dar solidez y criterio a la sala de máquinas. Valls acumula más de 200 partidos en la Ligue 2, además de un centenar de encuentros en el Servette FC suizo, lo que habla de un jugador curtido, acostumbrado a contextos de exigencia y a asumir responsabilidad en equipos de nivel.

Esta temporada, el centrocampista ha participado en 18 partidos oficiales, en los que ha firmado un gol y una asistencia, números que no reflejan del todo su peso real en el juego, más ligado al orden, la lectura táctica y la salida limpia de balón. En Can Misses se busca precisamente eso: un mediocentro que ayude a sostener al equipo y a dar continuidad al buen trabajo colectivo mostrado en Cartagena.

El mercado celeste no se detiene

Pero el mercado celeste no se detiene ahí. La UD Ibiza también ha puesto el foco en el extremo derecho, una posición prioritaria para Miguel Álvarez por su modelo de juego vertical y agresivo. En esa lista aparece el nombre de Marc Jurado, atacante del Valencia Mestalla, que está firmando una temporada notable en el Grupo 3 de Segunda RFEF. El futbolista suma seis goles en 18 partidos, destacando por su velocidad, desborde y capacidad para atacar los espacios, virtudes que escasean actualmente en la plantilla ibicenca.

No es, sin embargo, la única opción que maneja la entidad. En la agenda celeste también figura Izan Yurrieta, una de las promesas más interesantes del Racing de Santander. El extremo cántabro ha explotado este curso con el filial racinguista, con siete goles y una asistencia, despertando el interés de varios clubes punteros de Primera RFEF, entre ellos la UD Ibiza y la Ponferradina. En su caso, el Racing solo contempla una salida en forma de cesión, consciente del potencial del jugador y de la inversión deportiva que supone.

De momento, en la entidad celeste ha habido cinco salidas: Santy Muller, Álex Gallar, Fede Vico, Josep Señé y Belman, mientras que solo ha habido una llegada, la del delantero Max Svensson, que aterrizó en Ibiza el pasado viernes en calidad de cedido procedente del Casa Pia portugués. La sensación es clara: la UD Ibiza quiere aprovechar el mercado para corregir carencias estructurales, elevar el nivel competitivo del once y dotar al banquillo de alternativas reales. No se trata de fichar por fichar, sino de acertar. El club sabe que cada movimiento será decisivo en una segunda vuelta en la que se jugará buena parte de su futuro deportivo.