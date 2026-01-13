La UD Ibiza ya tiene a su nuevo 'killer'

La UD Ibiza ha hecho oficial este martes el fichaje de Javier Eslava, que llega traspasado desde el Zamora CF y firma contrato con la entidad ibicenca hasta junio de 2027. Un movimiento que confirma que el club ha decidido ir con decisión en este mercado invernal para incorporar al equipo piezas contrastadas y dar así un salto competitivo inmediato.

Eslava (Barcelona, 1996) es un delantero de 29 años con amplio recorrido en Primera RFEF, donde ha defendido las camisetas de clubes como el Mérida AD y el propio Zamora. Un perfil conocido en la categoría, con experiencia, oficio y gol, que llega al Palladium Can Misses con la clara intención de marcar diferencias desde el primer día. En la presente temporada, el atacante ha disputado 17 partidos oficiales con el Zamora, en los que ha anotado tres goles y repartido tres asistencias, unos números condicionados por un tramo final en el que su participación se redujo notablemente. No en vano, Eslava no ha disputado los dos últimos encuentros del conjunto rojiblanco, ya que su salida rumbo a Ibiza se encontraba en plena negociación.

Cuando sí dejó huella fue el pasado curso. Fue con el Mérida AD, precisamente en el mismo grupo que la UD Ibiza, y el delantero firmó una temporada de alto nivel al anotar 13 goles y repartir dos asistencias en 33 partidos de liga, a los que añadió dos tantos más en el play-off de ascenso, consolidándose como uno de los atacantes más fiables de la categoría.

La presión del jugador para volar a Ibiza

Más allá de los números, en las oficinas de Can Misses se valora especialmente la predisposición del jugador, que ha presionado con fuerza para poder vestir de celeste, convencido del proyecto deportivo y del papel que puede desempeñar en el equipo de Miguel Álvarez. Una actitud que encaja con el mensaje que se quiere trasladar desde el vestuario: compromiso, hambre y ambición colectiva.

En el plano futbolístico, Eslava aporta un perfil totalmente diferente a lo que había hasta ahora en la plantilla. Se trata de un delantero rematador, de área, con 1,90 metros de altura, corpulento y potente en el juego aéreo, capaz de fijar centrales y ofrecer una referencia clara en los metros finales. Su presencia física, su capacidad para atacar centros laterales y su instinto dentro del área abren un nuevo abanico de registros para el ataque celeste, especialmente en escenarios de partidos cerrados o de dominio territorial.

Con su llegada, la UD Ibiza gana alternativas, suma colmillo ofensivo y refuerza una posición clave de cara a una segunda vuelta que se presenta decisiva con un jugador que ha demostrado su plena adaptación a la categoría.