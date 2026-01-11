La UD Ibiza renace en Cartagonova al ritmo de Davo y Fran Castillo

La UD Ibiza recuperó la sonrisa este domingo al firmar un triunfo de enorme valor en Cartagonova, donde se impuso por 1-4 al Cartagena en el último encuentro de la primera vuelta, correspondiente a la jornada 19 del Grupo 2 de Primera RFEF. El equipo de Miguel Álvarez, que saldó con nota su primera semana tras la profunda sacudida en el vestuario con las salidas de Gallar, Fede Vico, Señé y Belman, cuajó el mejor partido de la temporada y tumbó a un claro aspirante al ascenso que el curso pasado militaba en Segunda División.

El técnico jienense sorprendió con su once inicial, apostando por Iago Indias acompañando a David García en el pivote y por un Iván del Olmo que sigue creciendo a pasos agigantados, partiendo desde la banda derecha. Monjonell y Manu Pedre formaron el eje de la zaga, mientras que Davo, el mejor del encuentro junto a Fran Castillo, fue la referencia ofensiva. La UD Ibiza, que comenzó la jornada en puestos de descenso, mostró personalidad, ambición y un fútbol reconocible desde el primer minuto.

El partido arrancó con respeto mutuo y presión alta por parte de ambos conjuntos, sin un dominador claro en los compases iniciales. Bebé puso un balón con música que encontró a Davo solo dentro del área, pero el ‘tigre de Redondela’ no acertó en el control y la parroquia local respiró aliviada. Fue solo un aviso. La UD Ibiza estaba cómoda, bien plantada y generando peligro.

El gallego tuvo dos oportunidades claras y, a la tercera, no perdonó. Tras dos rechaces dentro del área, Davo mandó el balón a la red en el minuto 11 para hacer justicia a lo que se estaba viendo sobre el césped. El gol noqueó al Cartagena y dio alas a un conjunto celeste que vivió sus mejores minutos de la temporada bajo la batuta de Miguel Álvarez.

Una pérdida de David García en la salida de balón permitió una ocasión clarísima del Efesé, pero Ortuño, solo ante Ramón Juan, se tropezó y desperdició el empate. El ritmo bajó con el paso de los minutos y Monjonell tuvo que abandonar el terreno de juego en el 27 tras un choque fortuito con Ortuño que le provocó una fractura nasal, siendo sustituido por Nacho.

En el 32, el Cartagena encontró el empate. Ortuño aprovechó un buen centro de Jurado desde el costado derecho para controlar ante un Manu Pedre al que le faltó contundencia y superar a Ramón Juan, que nada pudo hacer. El tanto sembró dudas en la UD Ibiza, que perdió durante algunos minutos el control del partido, algo que el conjunto local trató de aprovechar antes del descanso.

Sin embargo, cuando el Cartagena se volcó, volvió a aparecer Davo. El más listo de la clase cazó un rechace tras un disparo de Bebé y devolvió la ventaja a los celestes al filo del descanso. La UD Ibiza, incluso, pudo ampliar la renta con varias ocasiones claras, pero Martínez, el mejor del conjunto local, sostuvo a los suyos y evitó un marcador más amplio. Al descanso se llegó con 1-2 tras una primera parte sobresaliente del conjunto pitiuso.

La segunda mitad mantuvo el mismo guion. La UD Ibiza mandó, presionó arriba y maniató a su rival. El premio llegó pronto. Una gran recuperación en el centro del campo terminó en los pies de Bebé, que penetró por el costado izquierdo y sirvió el gol en bandeja a Fran Castillo, que definió con mucha clase para firmar el 1-3 y rubricar su gran actuación.

Con el marcador a favor, los celestes replegaron líneas ante el empuje de un Cartagena herido, que se fue con todo en busca de un gol que le devolviera al partido. La UD Ibiza supo sufrir y explotó los espacios al contragolpe. En uno de ellos llegó un penalti que transformó el debutante Max Svensson en el minuto 79 para completar una goleada histórica. La única nota negativa llegó en el tramo final, con la expulsión de José Albert en el minuto 90 por doble amarilla, lo que le hará perderse el próximo duelo ante el Real Murcia.

La UD Ibiza se impuso con autoridad en Cartagonova y firmó una victoria que va mucho más allá de los tres puntos. Casualidad o causalidad, el mejor partido del curso llegó tras la salida de varios pesos pesados del vestuario. Davo recuperó la sonrisa con un doblete, Svensson tuvo un debut soñado y el equipo, por fin, transmitió hambre, orden y convencimiento. Con este triunfo, los celestes salen del descenso y se colocan decimocuartos con 23 puntos, abriendo un nuevo escenario cargado de esperanza para la segunda vuelta.