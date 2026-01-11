Miguel Álvarez, técnico de la UD Ibiza: "Sé que los jugadores están conmigo"

Miguel Álvarez se mostró muy satisfecho tras la contundente victoria de la UD Ibiza en Cartagonova, un triunfo que calificó como “muy merecido” por el trabajo realizado durante la semana y por la respuesta emocional del equipo. El técnico celeste reconoció que, aunque siempre afronta los partidos desde el optimismo, el guion vivido ante el Cartagena superó cualquier expectativa previa.

“El trabajo de esta semana ha sido espectacular. He ido al partido muy tranquilo porque sé que los jugadores están conmigo y creen en lo que estamos haciendo. Esta victoria se la merecen ellos”, aseguró Álvarez, que destacó la fortaleza mental mostrada tras el empate local. “En otro momento nos hubiéramos venido abajo. Hoy el equipo se ha rehecho y ha hecho un partido sensacional”.

El entrenador puso en valor el escenario y el rival. “El Cartagena es uno de los equipos que más me gusta a nivel de juego asociativo. Sabíamos que había que hacer un esfuerzo muy grande sin balón y tener personalidad con él”, explicó, subrayando el paso adelante de sus futbolistas en el juego colectivo y las transiciones.

Pese al contundente resultado, Álvarez pidió calma. “No podemos sacar pecho. Esto nos da tranquilidad para trabajar y refuerza la creencia en el camino, pero ahora toca centrarse en el siguiente partido en casa”, afirmó. Y concluyó con un mensaje claro: “Hace nada estábamos en descenso y no marcábamos goles. No hay etiquetas. Hay que disfrutar, trabajar y seguir creyendo”.