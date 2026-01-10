Cartagonova mide la reacción de una UD Ibiza al límite

Sin margen de error. Así llega la UD Ibiza al trascendental compromiso de este domingo (12.00 horas, Cartagonova) frente al FC Cartagena, correspondiente a la jornada 19 del Grupo 2 de Primera RFEF. El conjunto dirigido por Miguel Álvarez alcanza el ecuador del campeonato instalado en puestos de descenso, con 20 puntos tras 18 jornadas, y envuelto en una semana especialmente convulsa marcada por las salidas de Gallar, Fede Vico, Señé y Belman, futbolistas que el pasado martes pusieron punto final a su etapa en la entidad celeste.

El encuentro en tierras cartageneras abre un tramo del calendario que puede resultar decisivo para el futuro inmediato del club, con cuatro compromisos de máxima exigencia ante Cartagena, Real Murcia, Nàstic de Tarragona y Atlético de Madrid B. Un calendario fatídico para una UD Ibiza que no conoce la victoria desde el pasado 30 de noviembre, cuando se impuso al Algeciras en Can Misses.

El mes de diciembre fue un calvario en cuanto a resultados y sensaciones, una dinámica negativa que se prolongó en el estreno de 2026 ante el Eldense. Los alicantinos asaltaron el Palladium Can Misses (0-1) con un plan sencillo pero efectivo: orden, solidez defensiva y aprovechar los errores de un rival frágil. La UD Ibiza comenzó el partido con buenas intenciones, pero volvió a evidenciar su ya conocida mandíbula de cristal. El tanto de Bellari en el minuto 36 bastó para hundir anímicamente a un equipo incapaz de reaccionar, confirmando aquello de que a perro flaco, todo son pulgas.

Aunque solo siete puntos separan a ambos equipos en la clasificación, las realidades y dinámicas no pueden ser más opuestas. Mientras la UD Ibiza lucha por salir de la zona roja y evitar un escenario dramático, el Cartagena, recién descendido de Segunda División, ocupa la sexta posición, a las puertas del play-off de ascenso y con una línea ascendente. El equipo de Javi Rey cerró 2025 con dos derrotas consecutivas ante Real Murcia (0-1) y Nàstic (2-0), pero se rehizo con solvencia al vencer al Torremolinos (3-0) y arrancar un valioso empate en su visita al Alcorcón (1-1) en la primera jornada del nuevo año.

El Cartagonova ha sido, además, un escenario fiable para el Efesé. Los albinegros arrancaron la temporada como un tiro, enlazando cuatro victorias consecutivas como locales frente a Atlético de Madrid B, Hércules, Tarazona y Algeciras. Posteriormente, atravesaron un pequeño bache, con derrotas ante Villarreal B y Real Murcia y un empate frente al Eldense, antes de cerrar el año con una convincente victoria ante el Torremolinos. Con 16 puntos en ocho partidos, el Cartagena es el noveno mejor local del grupo.

Muy diferente es la realidad de la UD Ibiza lejos de Can Misses. Los celestes han sumado diez puntos en nueve desplazamientos, pero no han logrado una sola victoria a domicilio desde la llegada de Miguel Álvarez al banquillo. Para encontrar el último triunfo fuera de la isla hay que remontarse al 19 de octubre, en el último partido dirigido por Paco Jémez, cuando los ibicencos asaltaron Nueva Condomina con un contundente 0-2 ante el Real Murcia.

Este domingo, la UD Ibiza se presenta en Cartagonova sin margen de error, con la necesidad urgente de competir, sumar y ofrecer señales de vida. Porque el calendario aprieta, la clasificación asfixia y el tiempo, en Primera RFEF, nunca perdona.♦

Javi Rey: «La UD Ibiza es un rival trampa»

Javi Rey, entrenador del Cartagena, no se fía de la UD Ibiza. «Es un rival trampa, un equipo diseñado para ascender y está peleando por no descender, lo que habla de la dificultad de la categoría», afirmó el técnico del Efesé, que ensalzó las virtudes de los futbolistas celestes: «Juegan veloces, transitan rápido y cuentan con grandes nombres. Nos enfrentamos a un rival complicado y estamos preparados para enfrentarnos a un gran equipo», señaló, a la vez que quiso hacer un llamado a su afición: «Tenemos muchas ganas de terminar la primera vuelta de la mejor manera posible, con el apoyo de la afición, en un horario y clima bonito para el aficionado. Esperamos un gran ambiente en nuestra casa».