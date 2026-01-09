La UD Ibiza ficha a un delantero con pasado en Primera División

La UD Ibiza comienza a sondear el mercado. Tras anunciar las salidas de Gallar, Vico, Señé y Belman, el cuadro pitiuso comunicó este viernes la cesión de Max Svensson (Barcelona, 2001), un refuerzo ofensivo que llega procedente del Casa Pia AC y que ya es nuevo jugador del primer equipo celeste para lo que resta de temporada. Un fichaje que responde a la necesidad urgente del conjunto ibicenco de ganar profundidad, energía y, sobre todo, amenaza en los últimos metros.

Svensson es un delantero de 24 años, hispano-sueco, que a pesar de su juventud cuenta con un currículum más que interesante. Formado en la cantera del RCD Espanyol, dio el salto al fútbol profesional con Osasuna, con el que llegó a debutar en LALIGA EA SPORTS, un hito al alcance de muy pocos. Posteriormente, su carrera le llevó a Portugal, donde defendió la camiseta del Casa Pia, acumulando 30 partidos en la Primeira Liga, una competición exigente y de alto ritmo que ha curtido al atacante.

El nuevo refuerzo celeste es un futbolista rápido, vertical y trabajador, capaz de ocupar varias posiciones en el frente de ataque. Aunque su mejor versión aparece partiendo desde banda, Svensson también puede actuar como segundo delantero, ofreciendo desmarque, presión alta y profundidad, aspectos que han faltado en demasiados tramos de la temporada a la UD Ibiza.

Su paso por el RC Deportivo de la Coruña, además de su experiencia en dos de las ligas más competitivas del entorno, avalan a un jugador que aterriza en Can Misses con hambre y con la intención de relanzar una carrera que todavía tiene mucho margen de crecimiento. En un contexto delicado para el club, decimosexto y en plena lucha por la permanencia, la llegada de Svensson no es solo una apuesta de presente, sino también un intento de agitar un vestuario necesitado de estímulos nuevos.

Miguel Álvarez gana así una pieza distinta, con piernas, intensidad y capacidad para atacar los espacios, algo fundamental para un equipo que ha sufrido para generar peligro con continuidad. Ahora, la pelota está en el tejado del futbolista, que tendrá por delante el reto de adaptarse rápido y demostrar que puede marcar diferencias en un escenario tan exigente como el celeste. La UD Ibiza buscaba aire fresco y ha apostado por un perfil joven, con experiencia y recorrido internacional. Svensson ya está aquí. El tiempo dirá si su llegada es el punto de inflexión que el equipo y su afición llevan meses esperando