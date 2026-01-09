Miguel Álvarez, técnico de la UD Ibiza: "Tengo una confianza ciega en los jugadores"

Miguel Álvarez, entrenador de la UD Ibiza, analizó la actualidad del equipo en la rueda de prensa previa al encuentro ante el Cartagena (domingo, 12 horas) tras una semana marcada por el trabajo y la búsqueda de sensaciones positivas. Tras los últimos resultados, reconoció que los primeros días no fueron sencillos, aunque valoró muy positivamente la evolución del grupo. “Cuando no ganas, los primeros días son difíciles, pero ha sido una semana muy buena de trabajo”, afirmó, destacando que “el día a día ha sido fenomenal”.

En cuanto a la llegada de Max Svensson, el técnico explicó que, aunque no ha trabajado previamente con el futbolista, sí conoce bien su trayectoria. “Nunca lo he dirigido, pero lo conozco”, señaló, antes de destacar su potencial para el equipo. Svensson llega procedente de la Primera División portuguesa y aún necesita ritmo competitivo, algo que el entrenador tiene muy presente: “Le falta ritmo de competición, pero cuando coja su nivel nos va a ayudar muchísimo porque tenemos una necesidad imperiosa arriba”.

Durante la semana, el cuerpo técnico ha tenido que afrontar los entrenamientos con cuatro jugadores menos. Aun así, el trabajo no se ha visto alterado en exceso gracias a la incorporación de jóvenes del club. “Han venido tres chicos para ayudarnos y hemos trabajado como siempre”, explicó, añadiendo que “las tareas han sido muy parecidas” y que el equipo ha trabajado tanto en su propia mejora como en la preparación del rival, “porque nos enfrentamos a un gran equipo”.

Sobre los problemas financieros que afectan al Cartagena, próximo rival del Ibiza, el entrenador aseguró desconocer la situación. “No lo sabía, pero yo estoy ocupado en lo mío”, afirmó. No obstante, mostró comprensión en caso de que los problemas existan: “Si esta situación es cierta me sabe muy mal por ellos”, aunque evitó entrar en valoraciones sobre el impacto deportivo, ya que “no estoy en su cabeza”.

De cara al mercado, el técnico fue claro al señalar las necesidades del equipo. “Lo prioritario es arriba”, aseguró, matizando que no todos los refuerzos deben llegar para ser titulares. “También necesitamos gente que salga del banquillo y nos dé posibilidades de activar el partido o enfocarlo de otra manera”.

Cuestionado por los rumores sobre su posible cese en caso de una derrota en Cartagonova, el entrenador se mostró sereno y centrado en su labor diaria. “Estoy ocupado en mejorar al equipo”, señaló, recordando la volatilidad del fútbol profesional: “Este fútbol es una locura”. Aun así, dejó claro su compromiso con el club y con su profesión: “Yo disfruto de mi profesión cada día” y reconoció que “me gustaría ser más feliz, algo que ocurrirá si el equipo empieza a ganar”.

En relación con el respaldo del club, el técnico aseguró sentirse apoyado sin necesidad de comunicados oficiales. “Estar aquí sentado es la forma en la que el club me demuestra que confía en mí”, afirmó, insistiendo en que “no creo que el club tenga que salir a desmentir cada vez que haya rumores”. Para él, el mayor refuerzo es el trabajo diario del grupo: “Vamos a seguir trabajando y para mí ese es el mayor refuerzo”.

A nivel futbolístico, el entrenador explicó que el equipo seguirá evolucionando en función de los jugadores disponibles. “Una cosa es lo que me gusta a mí y otra lo que tengamos en la plantilla”, afirmó, dejando claro que no tiene una idea rígida. “No tengo ninguna manera encabezonada de jugar”, añadió, señalando que el objetivo es que los futbolistas “puedan sacar sus mejores capacidades”. Aunque valoró la mejora defensiva, reconoció las carencias ofensivas del equipo: “Nos falta capacidad de tres cuartos hacia adelante, eso lo ve un ciego”, admitió, subrayando la necesidad de “más juego asociativo para generar más ocasiones de gol”, aunque recalcó su confianza en el grupo: “Tengo una confianza ciega en los jugadores”.

De cara al próximo encuentro, analizó al rival destacando su potencial ofensivo. “Para mí, es el equipo que mejor fútbol asociativo hace”, afirmó, resaltando que cuentan con “gente muy rápida y contrastada arriba” y una plantilla “con las posiciones dobladas con mucho nivel”. También restó dramatismo a encajar el primer gol: “Empezar perdiendo es una circunstancia del juego a la que deberíamos tener la capacidad de sobreponernos”.

Sobre la posible convocatoria de Max Svensson, el técnico dejó la decisión abierta hasta el último momento. “Todavía nos queda el entrenamiento del sábado y ahí decidiremos si lo llevaremos convocado o no”, explicó. Por último, se refirió al interés del club en Eslava, un jugador al que conoce bien. “Es un jugador que conozco, que ha metido goles en todos los equipos que ha jugado y que me parece muy interesante”, concluyó.