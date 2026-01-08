Peñistas de la UD Ibiza, sobre la situación actual: «Queremos que los jugadores bajen de Can Misses»

La UD Ibiza atraviesa uno de los momentos más delicados en sus diez años de existencia. La derrota del pasado domingo frente al Eldense (0-1) colocó en puestos de descenso a un equipo que a principios de temporada soñaba con alcanzar, como mínimo, posiciones de play-off. Sin embargo, la llegada de jugadores que no han terminado de explotar sus cualidades, la destitución de Paco Jémez en octubre y los cambios que se han llevado a cabo en el interior del club han provocado la deriva de un proyecto que quiere salir a flote a partir de los refuerzos que llegarán en este mercado invernal.

Esta situación se ha extrapolado al aficionado que normalmente acude al estadio y a los peñistas. Como ya informó este diario este miércoles, el Palladium Can Misses registró el pasado fin de semana una cifra 1063 espectadores, que ha sido la peor desde la campaña 2022/23. Y es que la mala dinámica del equipo, sumada a la distancia que cada vez es mayor entre club y aficionado, han conducido a una situación en la que no todos están remando en la misma dirección.

Desde la Penya Pagesa, uno de los principales grupos de animación de la UD Ibiza, la consigna es clara: «no estamos para pedirle cosas al club, pero sí que nos gustaría que los jugadores bajaran de Can Misses». Los peñistas consideran que desde la entidad celeste se podrían llevar a cabo más acciones que acerquen a seguidores y jugadores: «Ahora da la sensación de que no conoces a los jugadores ni sabes cómo son. Ya no tienes esa cercanía como en Segunda B, cuando todo era más campechano».

«No es necesario organizar acciones grandilocuentes»

Desde el grupo de animación creen que actividades como la última gala de peñas que se celebró el pasado año -y en la que estuvieron presentes jugadores como Bebé- es el camino a seguir: «Así es como se acerca la gente al club. El hecho de organizar una simple firma de camisetas para los niños y tener más gestos ya es suficiente», subrayan.

La Penya Pagesa anima durante un partido de la UD Ibiza en el Palladium Can Misses / Penya Pagesa

«En otras ocasiones hemos tenido a Nolito jugando el futbolín con los chicos en el bulevar», ejemplifican desde la peña, que no piensan que haya que llevar a cabo «acciones grandilocuentes», sino «tener mayor capacidad de iniciativa y hacer cosas», ya que «la gente no va a venir al estadio solo con posts en Instagram». Sin embargo, desde el grupo afirman que se ponen «a completa disposición del club para crear un calendario de actuaciones y llegar así a la gente».

Desde la Peña Corsarios UD Ibiza, fundada en 2018, apuntan que la relación ahora mismo es nula con el club, debido a los cambios internos que se han producido, principalmente en el área de comunicación. «Ahora no conocemos a nadie», reconocen, y creen que una de las razones de la bajada que se está produciendo en las cifras de asistencia al estadio es la «distancia que está habiendo con el aficionado», ya que «si no creas una cercanía con la gente, el público se vuelve resultadista y si ven que no gana, no van, aunque tengan el abono», subrayan.

«Ya no hay castañuelas, sobrasada ni fiesta»

Las «facilidades en el estadio» son un aspecto que echan de menos ambas peñas, que recuerdan con nostalgia tiempos pasados en los que había más permisividad con las gradas de animación: «Antes llegábamos con nuestras castañuelas y sobrasada y creábamos una fiesta que contagiaba a la gente, pero ahora se ha cortado todo de raíz por protocolos de seguridad», cuentan desde la Penya Pagesa. El requerimiento de diferentes permisos y certificaciones para introducir determinados objetos y pancartas ha conducido al desdén de unos peñistas que se lamentan cuando ven «pancartas y banderas en Primera División y aquí, mientras, se hace todo con demasiada organización».

Finalmente, desde las agrupaciones recalcan que lo único que quieren es que «cada vez vaya más afición al estadio y ayudar al club en todo lo que necesite». No pretenden exigir nada, sino buscar acciones que vayan en beneficio de la UD Ibiza: «Al final somos un grupo de amigos que hacemos esto por amor al arte y cedemos nuestro tiempo de forma gratuita para participar en lo que el club considere para que funcione mejor y exista esa vinculación con el aficionado».

La afición ya ha hablado y está de acuerdo en que se necesita un cambio. No solo una transformación deportiva, sino también de imagen y de vinculación con quien va al estadio. En definitiva, una regeneración que pide a voces mayor implicación con aquellos que en su día fueron el combustible de un equipo que logró ascender de categoría hasta alcanzar la Segunda División Española, y que cada vez sienten menos ilusión en su camino al Palladium Can Misses.