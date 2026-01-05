Saltó la bomba: Gallar, Fede Vico, Señé y Belman abandonan la UD Ibiza

El mercado invernal ya ha comenzado a marcar el rumbo de una UD Ibiza obligada a tomar decisiones drásticas. El club celeste, atrapado en una temporada gris y peligrosa, ha activado una profunda reestructuración de su plantilla que no solo responde a la necesidad de reforzarse, sino también a la urgencia de corregir errores de planificación cometidos el pasado verano. Este lunes, la entidad anunció las salidas de Álex Gallar, Fede Vico, Josep Señé y Belman.

Los casos de Fede Vico y Señé son especialmente significativos. Ambos aterrizaron en Can Misses procedentes de Segunda División, con el cartel de jugadores contrastados y llamados a liderar el salto de calidad del equipo. La realidad ha sido bien distinta. El extremo cordobés, que venía de competir con el Eldense en la categoría de plata, arrancó el curso dejando buenas sensaciones, pero su rendimiento se fue diluyendo con el paso de las jornadas hasta perder protagonismo de forma evidente, especialmente tras la llegada de Miguel Álvarez al banquillo.

Los números de Vico son el reflejo de esa caída: un solo gol en 15 partidos de Liga, al que suma otro tanto en Copa del Rey. Demasiado poco para un futbolista llamado a marcar diferencias desde banda y que ha terminado siendo un actor secundario en un equipo necesitado de talento ofensivo. Su salida, aunque dolorosa por ficha y expectativas, es una consecuencia lógica de su rendimiento.

No mucho mejor ha sido el paso de Señé por Ibiza. El centrocampista, procedente del Racing de Ferrol, tampoco ha logrado justificar su llegada tras una temporada completa en Segunda. Ha disputado once partidos con la camiseta celeste sin aportar ni un solo gol, perdiendo peso progresivamente hasta convertirse en una pieza prescindible dentro de la rotación. Su caso simboliza otro fichaje que prometía experiencia y jerarquía y que ha terminado pasando sin pena ni gloria.

Más impacto genera la salida de Àlex Gallar, una operación esperada en el contexto actual, pero que no deja de ser una auténtica bomba por lo que representa el mediapunta catalán dentro del vestuario y en la historia reciente del club. Gallar, uno de los capitanes, llegó a la UD Ibiza en agosto de 2023 procedente del Málaga y fue, durante dos temporadas, uno de los pilares del proyecto.

En su primer año, Gallar fue determinante, firmando nueve goles y diez asistencias en 35 partidos. En la campaña 2024/25 mantuvo un rendimiento notable, con seis goles y seis asistencias en otros 35 encuentros. Sin embargo, este curso todo se torció. Las lesiones, la pérdida de protagonismo y un bajo impacto en el juego colectivo provocaron que su figura se diluyera hasta quedar fuera de las convocatorias en las últimas jornadas.

Sus números hablan por sí solos: un gol en diez partidos, muy lejos del futbolista que había sido. La salida de Gallar duele más por lo que fue que por lo que es ahora, pero evidencia que la UD Ibiza ha decidido romper con el pasado reciente para intentar reconstruirse en una temporada límite.

Distinto, aunque igualmente significativo, es el caso de Belman. El guardameta abandona la disciplina celeste en busca de un protagonismo imposible de encontrar en Ibiza ante el impresionante rendimiento de Ramón Juan, el mejor jugador del equipo en lo que va de curso. Belman apenas tuvo participación esta temporada, limitada a la derrota copera ante el Quintanar del Rey.

La pasada campaña, sin embargo, dejó buenas sensaciones cuando tuvo que asumir la titularidad por la lesión de Ramón Juan, disputando ocho partidos ligueros en los que encajó diez goles, pero demostrando personalidad, reflejos y nivel para competir. Su salida no responde a un mal rendimiento, sino a una jerarquía claramente definida bajo palos, que ha convertido al ibicenco en indiscutible.

La UD Ibiza entra así en un mercado invernal marcado por la autocrítica tardía y la necesidad de una cirugía profunda. Los nombres que salen no son casuales: son el reflejo de un proyecto que se equivocó en verano y que ahora intenta corregir el rumbo a contrarreloj. Porque ya no valen apuestas a medias ni fichajes de cartel sin rendimiento. El margen de error se ha agotado.