La UD Ibiza cae y sigue sin ver la luz al final túnel

La UD Ibiza comenzó el año como terminó el anterior. Los hombres de Miguel Álvarez sucumbieron ante un Eldense que no sufrió para llevarse los tres puntos del Palladium Can Misses y podrían entrar en puestos de descenso a la espera de los resultados que se den durante la jornada de este domingo.

El encuentro no pudo empezar mejor para los celestes, que tuvieron en las botas de Davo el primer tanto, que puso a prueba a un Ramón Vila que salvó a los alicantinos con una parada espectacular. Los de Miguel Álvarez comenzaron el choque con una cara más alegre, presionando y acechando a los defensas visitantes en la salida de balón.

Y es que las filas ofensivas de los blaucels se mostraron más incisivos sobre el área visitante durante los primeros 15 minutos. Otra prueba de ello fue un disparo lejano de José Albert que se marchó por encima de la portería. Bebé también con otro misil que desvió Vila a córner.

Aunque el dominio de los de Álvarez parecía una realidad, el transcurso de los minutos fue amilanando un choque en el que el Eldense comenzaba a adueñarse más del esférico. Los avisos no tardaron en llegar. Las incursiones de Quintana y Dioni inquietaban a un José Albert que se vio superado en algunas ocasiones por banda izquierda.

El público de Can Misses volvió a presenciar esa falta de continuidad en el juego que reclamaba Álvarez en días anteriores y las sensaciones sobre el césped no auguraban una buena noticia. Más bien todo lo contrario. Una jugada trenzada de los alicantinos dejó solo a Ibarrondo por banda derecha, que cedió el cuero a Bellari para colocar el 0-1 y enmudecer a Can Misses en el minuto 35.

Juego sin brío

Lejos de reactivar a los ibicencos, el Eldense continuó hurgando en la herida y Quintana tuvo en sus botas el segundo tras empujar a duras penas un balón que remató mordido Macho. Sin embargo, la UD tiró más de corazón que de juego y estuvo muy cerca de empatar con una volea picada que sacó Álex Serra bajo palos, justo antes de que terminara una primera parte en la que se escucharon algunos tímidos silbidos por parte de los cerca de 970 espectadores que acudieron al Palladium Can Misses.

La segunda mitad no vislumbró una mejora en el juego de los pitiusos. El conjunto de Claudio Barragán se mostraba muy cómodo sobre el césped y Bustillo, recién ingresado en el campo, envió arriba un balón de Dioni, que dio una exhibición en las recepciones durante todo el encuentro.

Macho avisó con más peligro cinco minutos después, después de un disparo lejano en el que Ramón Juan tuvo que emplearse a fondo. Álvarez, descontento con lo visto en el terreno de juego, movió ficha con un cuádruple cambio que buscaba mayor posesión y mordida sobre el área alicantina.

Sin embargo, las ocasiones no terminaban de llegar y tanto Bebé como Fran Castillo eran la representación de un equipo triste y sin capacidad de generar peligro en faceta ofensiva. Una gris UD Ibiza no logró inquietar lo más mínimo la meta defendida por Ramón Vila y solo un posible penalti en el tiempo de descuento que el colegiado estuvo revisando durante cinco minutos pudo cambiar el rumbo de un equippo que noo ve la luz al final del túnel.