Miguel Álvarez, tras la derrota de la UD Ibiza: «Lo raro es que aún siga aquí. Los resultados son horribles»

Miguel Álvarez compareció ante los medios tras la derrota cosechada ante el Eldense por 0-1 y se mostró autocrítico con los suyos pese al buen arranque de partido: «Hemos hecho 30 o 35 minutos muy buenos hasta que ha venido el gol. Creo que hemos robado muchísimos balones en bloque alto para hacer cosas y no hemos sido capaces de sacarles partido. Está claro que nos falta eficacia a partir de tres cuartos».

El técnico se lamentó por la ocasión tan clara de la que dispuso Davo durante los primeros compases del encuentro: «Cuando tú metes, todo es más favorable. Hemos fallado el gol, pero los chicos han seguido y hemos tenido alguna posibilidad. Ellos estaban incómodos, pero sabíamos que alguna te iban a hacer, y eso nos ha dado un susto y el gol».

Sobre los rumores que apuntan a su salida tras la derrota de este domingo, Álvarez es claro: «Me ha llegado y es normal, porque es fútbol. Lo raro es que esté aquí sentado. No me gusta y lo que tenga que pasar, pasará, pero la realidad es que los resultados son horribles. Yo estoy muy orgulloso de la gente que está a mi lado y de mi trabajo, pero a veces el fútbol es tan cruel que el trabajo no tiene recompensa, y lo entiendo».

Sin embargo, el técnico valoró positivamente algunos aspectos del juego, como la gran labor de los defensas, que aguaron la fiesta de algún contrario: «Dioni, que seguramente sea de los mejores delanteros, ha hecho bien poquito», señala. Además, quiso destacar el papel de Del Olmo sobre el césped, de quien subraya que «es el mejor», aunque «aún es muy joven» y tiene que mejorar en labores como «no jugar tanto para atrás y jugar más rápido».

Sobre los jugadores que vieron el partido desde la grada y con los que no cuenta el club, Álvarez explicó: «Aquí no se ha echado a nadie. Se prescinde de algunos jugadores porque se están buscando otros, y ya está, no hay más historia. Pero aquí se les está tratando muy bien como profesionales y están entrenando con nosotros como si fueran uno más. Se les trata igual a nivel personal y aquí no está nadie apartado».