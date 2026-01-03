La UD Ibiza quiere comenzar el año con buen pie ante el Eldense

Año nuevo, ilusiones nuevas. La UD Ibiza regresa al Palladium Can Misses con el objetivo de empezar de cero 2026 y reencontrarse con las buenas sensaciones que tan lejos quedaron en el mes de diciembre. Lo hará ante el Eldense, actual quinto clasificado, en el duelo correspondiente a la jornada 18 del Grupo 2 de Primera RFEF. Los blaucels continúan con la urgencia de sumar puntos que les alejen de los puestos de descenso mientras se espera la llegada de nuevos jugadores que refuercen la plantilla. Algunos, como Vico o Fersura, puede que afronten sus últimos minutos sobre el césped de Can Misses, tras la salida de Santy Müller esta semana del equipo.

El conjunto de Miguel Álvarez necesitaba un reset emocional, en palabras del técnico jienense, después del empate cosechado en Santo Domingo en el último partido del año. Parece que este descanso empezó a dar ligeramente sus frutos en el amistoso preparatorio que los celestes ganaron el pasado martes a la Peña Deportiva por 2-1, donde el equipo continuó mejorando en aspectos del juego como «la presión tras la pérdida y la continuidad con el balón», según apuntó el andaluz en la rueda de prensa previa al encuentro.

Sin embargo, la afición celeste se impacienta cada vez más por contemplar una mejora en los resultados que aún no ha terminado de llegar y que parecía real durante la victoria frente al Algeciras, hace ya más de un mes. El balance habla por sí solo y explica la decimoquinta posición de los ibicencos: un triunfo en los últimos diez choques, con seis empates, tres derrotas, siete goles a favor y ocho en contra. Números ampliamente mejorables para un grupo que aspira a los puestos más altos de la clasificación.

Invictos desde octubre fuera de casa

La buena noticia es la efectividad que el cuadro pitiuso demostró ante el Alcorcón en la competición doméstica y el otro día en el amistoso frente a la Peña. Cuatro goles en dos partidos -dos de ellos de un Sofiane que ya se está reencontrando con el gol- alimentan las esperanzas en el ataque blaucel, después de varios encuentros en los que el equipo se mantuvo a cero. Estos datos, junto a la más que posible llegada de uno o dos arietes a las filas de la UD Ibiza, dibujan un panorama que invita al optimismo en el plano goleador.

El Eldense se ha consolidado como uno de los rivales más fuertes de la categoría. El equipo entrenado por Claudio Barragán no cae como visitante desde el pasado 11 de octubre ante el Marbella (1-0) y suma tres triunfos y un empate en los últimos cuatro partidos. Los alicantinos contarán con Dioni Villalba como principal punta de lanza y mayor amenaza ofensiva con siete goles anotados que le sitúan como tercer máximo artillero de la liga.

Todo está preparado para que ruede el esférico en el Palladium Can Misses este domingo a las 12 horas y presenciar la versión 2026 de una UD Ibiza que quiere mirar con buenos ojos el nuevo año arropado por los suyos.