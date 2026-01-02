Miguel Álvarez, entrenador de la UD Ibiza, sobre los posibles fichajes: «Va a haber cambios donde haya una necesidad»

«Quiero un jugador que nos acerque a ser el club que queremos que sea, aunque los que tenga ahora sean los mejores». Así de tajante se móstro Miguel Álvarez sobre los posibles movimientos que llevará a cabo la UD Ibiza en el mercado invernal este mes de enero, durante la rueda de prensa previa al duelo que medirá a los blaucels frente al Eldense el próximo domingo a las 12 horas en el Palladium Can Misses.

Y es que el técnico jienense es consciente de los cambios que tendrán lugar en la plantilla y en los que él también jugará un papel crucial: «Ahora hay que reformar y equilibrar esta plantilla, y va a haber cambios donde haya una necesidad. Hay sitios en los que tenemos muchos jugadores y otros donde no hay tantos, y para cuando hagamos eso, estaremos más cerca de poder ganar más partidos».

El preparador considera que «hay que aprovechar» la infraestructura y los recursos de los que dispone el club, que son mejores que «los de la mayoría de equipos». Asimismo, el técnico deslizó algunas pistas sobre las posiciones que le gustaría reforzar: «Si me gusta jugar con dos puntas, no quiero tener solo dos, sino cuatro, que es lógico. Y lo mismo si me gusta jugar por banda, porque prefiero tener dos si solo tengo uno», declara. No obstante, el andaluz reconoce que «el mercado de invierno es difícil», ya que «los jugadores siempre esperan hasta última hora por si pueden ir a primera o a segunda».

Buenas sensaciones ante la Peña

Sobre los rumores que apuntan a una posible llegada del ex groguet Hugo Pérez, Álvarez se mostró claro: «Ahora van a sacar todos los jugadores que han estado conmigo, por lo que a ver si suena Jackson [tono de broma] y puede venir para aquí, o Samu, o Baena... hay muchos, ¿no? Yo tengo en mi cabeza lo que me gustaría y lo que hace falta en esta categoría. Hay que valorar qué es lo que hay en el mercado, qué posibilidades hay, y luchar por la opción más cercana a lo que a ti o al club le gusta».

En lo que respecta a lo meramente futbolístico, el entrenador analizó algunas claves del encuentro del pasado martes frente a la Peña Deportiva, que se saldó con victoria para los locales por 2-1: «Rescato que tenemos que cambiar esa mentalidad de que todo el equipo lo hace mal, ser mñas agresivos en la presión, atacar mejor los espacios con el balón y darle continuidad al juego, que es lo que nos falta. Nos vino muy bien este equipo porque juega con tres centrales, juega muy bien al fútbol y nos hizo trabajar a nivel defensivo. Sacamos muchas cosas positivas, pero hay que pasarlo a la competición, que es lo que examina a los entrenadores y a los jugadores».

Esta urgencia competitiva es uno de los aspectos en los que más ha querido incidir Álvarez de cara al choque del próximo domingo: «El 31 fue el mejor entreno que he visto a los jugadores desde que llegué, pero luego hay que ser capaces de competir también. El equipo está bien emocional y físicamente, y preparado para el domingo».

En el apartado de bajas, Señé no entrenó debido a unas molestias y es duda para un choque que determinará si 2026 arrancará con una renovada UD Ibiza o con un nuevo 'pinchazo' que les acerque todavía más a las posiciones de ascenso.