La UD Ibiza prepara el nuevo año con victoria. El conjunto de Miguel Álvarez disputó durante la mañana de este martes un partido amistoso frente a la Peña Deportiva y del que salió victorioso por 2-1. Sofiane, que volvió a anotar tras el gol de hace semana y media en Alcorcón, y Ernesto, fueron los artífices del triunfo en un partido que se dividió en dos partes de 35 minutos.

El encuentro, que se llevó a cabo a puerta cerrada, fue la primera prueba del cuadro celeste tras el regreso de los jugadores de las vacaciones navideñas y que sirvió de preparación para afrontar la cita liguera del próximo domingo a las 12 horas ante el Eldense en Can Misses.

Y es que aunque fue un partido preparatorio, Sofiane volvió a reencontrarse con el gol a los 12 minutos de choque e inauguró el marcador de un partido que se decidió en la primera parte, ya que Ernesto materializó el segundo transcurrida la media hora de juego. Mubarak acortó distancias en el minuto 46 para los santaeulalienses que, pese a encontrarse dos categorías por debajo, plantaron cara a una UD Ibiza que terminaría venciendo por la mínima.

Sin embargo, la prueba de fuego llegará el próximo domingo en Can Misses ante un Eldense que no pierde fuera de casa desde el pasado 11 de octubre. Además, se espera un mes de enero intenso en un mercado invernal en el que se buscará dar un giro positivo a la dinámica de un equipo que quiere comenzar de la mejor forma 2026.