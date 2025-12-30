La UD Ibiza prepara el nuevo año con victoria
Los ibicencos se imponen a la Peña Deportiva por 2-1 en un partido amistoso preparatorio de cara al choque liguero del próximo domingo ante el Eldense
La UD Ibiza prepara el nuevo año con victoria. El conjunto de Miguel Álvarez disputó durante la mañana de este martes un partido amistoso frente a la Peña Deportiva y del que salió victorioso por 2-1. Sofiane, que volvió a anotar tras el gol de hace semana y media en Alcorcón, y Ernesto, fueron los artífices del triunfo en un partido que se dividió en dos partes de 35 minutos.
El encuentro, que se llevó a cabo a puerta cerrada, fue la primera prueba del cuadro celeste tras el regreso de los jugadores de las vacaciones navideñas y que sirvió de preparación para afrontar la cita liguera del próximo domingo a las 12 horas ante el Eldense en Can Misses.
Y es que aunque fue un partido preparatorio, Sofiane volvió a reencontrarse con el gol a los 12 minutos de choque e inauguró el marcador de un partido que se decidió en la primera parte, ya que Ernesto materializó el segundo transcurrida la media hora de juego. Mubarak acortó distancias en el minuto 46 para los santaeulalienses que, pese a encontrarse dos categorías por debajo, plantaron cara a una UD Ibiza que terminaría venciendo por la mínima.
Sin embargo, la prueba de fuego llegará el próximo domingo en Can Misses ante un Eldense que no pierde fuera de casa desde el pasado 11 de octubre. Además, se espera un mes de enero intenso en un mercado invernal en el que se buscará dar un giro positivo a la dinámica de un equipo que quiere comenzar de la mejor forma 2026.
Suscríbete para seguir leyendo
- Noche de tensión en un vuelo con destino a Ibiza: "De aquí no nos bajamos hasta que nos llevéis a casa"
- Los empresarios del transporte de Baleares aseguran que las horas de ferri de los camioneros las pagarán los consumidores
- «El Gordo» de Navidad que Ibiza entrega a 4.000 metros de altura
- José Carlos Granda Martínez, seguridad en el hospital de Ibiza que redujo a un hombre que llevaba un cuchillo jamonero: «Dijo que venía a llevarse a alguien por delante»
- Es colombiano y trabaja como autónomo en Ibiza: “Venimos a salir adelante y lo conseguimos”
- Alerta amarilla activa en Ibiza por lluvias y tormentas
- Pánico en un avión de Ibiza a Málaga por el impacto de un rayo: 'Hemos oído un estallido y el ala estaba chamuscada
- Una tormenta de granizo en Ibiza sorprende a los vecinos de Sant Rafel