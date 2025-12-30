La UD Ibiza anuncia la salida de Santy Müller

La UD Ibiza ya ha comenzado la operación salida en el mercado invernal. El club ha anunciado durante la tarde de este martes la finalización del vínculo que le unía a Santy Müller y dejará de formar parte del conjunto de Miguel Álvarez. El delantero argentino y nacionalizado español era uno de los jugadores con menos minutos dentro de la plantilla y no entraba en los planes del preparador andaluz de cara a la segunda mitad de la temporada.

El jugador de 22 años llegó procedente del Club Deportiva Minera el pasado verano y se configuraba como una de las piezas con mayor proyección de la 'Era Jémez'. Sin embargo, la delicada situación del equipo pitiuso durante estos meses y la falta de oportunidades han conducido a la marcha del jugador, que no ha cumplido con las expectativas de afición y entrenador.

Este es el primer movimiento de la directiva de la entidad celeste en el estreno del mercado invernal y, con gran seguridad, no el último, ya que se espera la llegada de un recambio de garantías que consiga incrementar la pólvora en las filas ofensivas de la UD. La revolución en la plantilla celeste acaba de comenzar y se espera que continúe con el objetivo de revertir la peligrosa situación en la que se encuentra el equipo, al borde del descenso.