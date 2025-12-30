El objetivo de la UD Ibiza, fortificar Can Misses

La UD Ibiza regresará a la competición oficial el domingo 4 de enero, fecha marcada en rojo no solo por ser la primera cita del 2026, sino también por ser la penúltima batalla de una primera vuelta para olvidar. El duelo tendrá lugar en el Palladium Can Misses frente a un Eldense dirigido por Claudio Barragán, que aterrizó en el banquillo alicantino el pasado mes de noviembre tras el cese de Javi Cabello, producido una semana antes que el de Paco Jémez. No será un rival sencillo. Los azulgranas llegan quintos, en plena zona de play-off, y con el claro objetivo de regresar cuanto antes a una Segunda División de la que descendieron la temporada pasada.

Imagen de Bebé en el entrenamiento de este domingo. | UD IBIZA

Empieza un año que exige una auténtica metamorfosis respecto a 2025. Y ese cambio, sí o sí, debe empezar en Can Misses. El fortín dejó de serlo. En todo 2025, la UD Ibiza firmó unos números insuficientes como local: 10 victorias en 20 partidos, solo un 50% de triunfos, dejando escapar seis empates y sufriendo cuatro derrotas. Un balance que no está a la altura de un equipo que aspira, al menos, a pelear por el ascenso.

Paradójicamente, el año arrancó como un tiro bajo la batuta de Paco Jémez. Tras el empate inicial ante el Recreativo de Huelva (0-0), el conjunto celeste encadenó cuatro victorias seguidas en casa a ritmo de rock and roll, con 14 goles a favor ante Mérida, Antequera, Atlético Sanluqueño y Yeclano. Aquella racha disparó a los pitiusos al liderato. Sin embargo, el golpe de realidad llegó el 23 de marzo, cuando el Alcoyano, colista y con piel de cordero, fue un peligroso lobo que asaltó Can Misses (0-2) aprovechando la expulsión de Monju en la segunda parte. Aquella derrota abrió una grieta que ya no volvió a cerrarse.

Después llegó el empate ante el Real Madrid Castilla (0-0) y, posteriormente, otra racha positiva de cuatro victorias consecutivas (Sevilla Atlético, Fuenlabrada, Alcorcón y Ceuta). La UD Ibiza cerró la liga regular con unos buenos registros domésticos: ocho victorias, dos empates y solo una derrota.

Y cuando más falta hacía el aliento de su estadio, en el play-off ante un Andorra que llegó con ventaja tras imponerse 2-0 en el Principado, Can Misses volvió a responder, pero no fue suficiente. El equipo compitió, fue superior, tuvo ocasiones, falló un penalti… y acabó cayendo ante Lautaro y el conjunto andorrano, firmando su segunda derrota como local en todo el año y despidiéndose del sueño de un ascenso que se adjudicó el club presidido por Gerard Piqué.

Y entonces, llegó el curso 2025-26. Y con él, la crudeza. Tanto con Paco Jémez como con Miguel Álvarez, la realidad ha sido la misma: el equipo se ha ido apagando en casa. Los datos son demoledores: ocho partidos en Can Misses y solo dos victorias en lo que llevamos de temporada.

El triunfo inicial ante el Hércules, más sufrido que brillante, dio paso a una secuencia alarmante: empates ante el Antequera (1-1) y Real Betis B (0-0), derrotas frente a Nàstic (0-2) y Teruel (0-1) y tablas ante el CE Europa (1-1). El contundente 3-0 frente al Algeciras pareció un punto de inflexión… pero volvió a ser un espejismo. El Villarreal B dominó a placer en Ibiza en el último partido del año y solo la monumental actuación de Ramón Juan evitó una derrota dolorosa a la par que merecida.

En cifras, el contraste entre ambos técnicos también habla solo: Jémez cerró su 2025 en casa con nueve victorias, tres empates y tres derrotas, mientras que Álvarez suma, por ahora, una victoria, tres empates y una derrota.

La conclusión es clara: el Palladium Can Misses ha dejado de imponer respeto. La UD Ibiza se ha ido diluyendo como local y, si quiere volver a mirar hacia arriba, necesita recuperar cuanto antes su identidad en casa. Sin ese paso imprescindible, no habrá remontada posible. Los rivales ya no tiemblan al pisar el césped ibicenco. Es hora de que el estadio vuelva a rugir y a imponer respeto como antes. Y el 2026 empieza con una prueba de fuego.