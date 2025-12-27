La UD Ibiza vuelve al trabajo con más preguntas que certezas

La UD Ibiza volvió este sábado al trabajo tras el parón navideño y lo hizo con una mochila de urgencias a la espalda. El equipo de Miguel Álvarez se ejercitó en el césped del Sánchez y Vivancos para comenzar a preparar la primera final del año, la que le medirá al Eldense el próximo 4 de enero en el Palladium Can Misses (12 horas). Un regreso que no es uno más. Es el punto de partida de un mes decisivo para un club que se ha metido en un problema serio.

Miguel Álvarez, que solo ha conseguido una victoria en sus diez partidos como técnico celeste, ya lo advirtió tras el último empate ante el Alcorcón: el equipo necesitaba parar para respirar. Para pensar. Para asumir que algo no funciona. Para hacer autocrítica real y no de escaparate. El técnico defendió a sus futbolistas, pero fue claro: la plantilla está bloqueada, atenazada y lejos de su nivel real. El descanso navideño debía servir de reset emocional. Ahora llega la hora de comprobar si, realmente, ese reseteo ha surtido efecto… o si el problema es mucho más profundo.

Y mientras el balón vuelve a rodar, el mercado de invierno ya calienta motores. Y esta vez no hay margen para frivolidades. La UD Ibiza necesita una auténtica reestructuración deportiva. La idea es clara: reforzar, mover fichas y cambiar una dinámica impropia de un proyecto que nació para mirar hacia arriba y hoy coquetea peligrosamente con el abismo.

De momento, dos nombres propios ya suenan con fuerza. Según avanzó El Comercio, el club tiene muy encaminadas las cesiones de Amadou Coundoul y Yann Kembo, ambos del Sporting de Gijón. Dos jugadores jóvenes, con hambre, con necesidad de minutos… y con la obligación de demostrar desde el primer día que pueden ser solución y no simple complemento.

Pero el capítulo de salidas promete ser tan ruidoso como el de entradas. La lista de futbolistas señalados ya circula y no es precisamente corta: Fede Vico, Mounir, Belman, Tamir Glazer, Ernesto Gómez, Señé, Muller y Joao Gabriel Fersura están en la rampa de salida. Una limpieza profunda que evidencia dos cosas: que Javi Lara y su proyecto veraniego ha fallado estrepitosamente.

La vuelta al trabajo ya dejó pistas. Santi Muller, Tamir Glazer y Fersura no trabajaron con el grupo y tienen prácticamente un pie fuera. El mensaje es claro: o elevas el nivel… o este mercado te pasa por encima.

La UD Ibiza afronta enero como una prueba de madurez institucional. No valen excusas, no valen relatos. Solo vale competir, acertar en los refuerzos y dejar de mirar al descenso. Porque la temporada aún ofrece margen… pero empieza a agotarse.