La UD Ibiza enciende la dinamita del mercado invernal

La UD Ibiza, que vuelve este sábado a los entrenamientos, se asoma al mercado invernal con la necesidad imperiosa de reaccionar. Sin margen de error y con la clasificación señalando una realidad tan tozuda como preocupante: decimoquintos, con 20 puntos, a solo uno del descenso y a seis de un play-off que ahora mismo suena a ciencia ficción para una desilusionada parroquia celeste. La situación es tan delicada que en Can Misses ya no valen los paños calientes ni los discursos de maquillaje. Toca decidir, cortar, reconstruir… y acertar.

Según adelantó El Comercio, el club celeste tiene muy encaminadas las negociaciones para incorporar a dos futbolistas del Sporting de Gijón: Kembo y Amadou. Dos cesiones que, de cerrarse, reforzarían posiciones clave en un equipo que hace meses dejó de ser fiable. En el caso de Kembo, su salida ya estuvo sobre la mesa en verano, pero la falta de fichajes en defensa retrasó su marcha. Ha sido cuarto central y apenas ha tenido protagonismo en Liga.

Distinta es la situación de Amadou, corpulento delantero de 1.94 metros que sí ha tenido minutos con la elástica asturiana –13 partidos, varios como titular–, pero cuya aportación ofensiva ha quedado reducida a un gol… y en Copa. El Sporting le renovó como apuesta de futuro tras su periplo en el filial, donde consiguió 17 goles tras su explosión en el Llanera, con los que anotó 30. Pero la gran noticia no son solo las posibles llegadas, es la profunda limpieza interna que prepara el club. Según avanzó el periodista Ángel García, la UD Ibiza ha decidido ejecutar una auténtica revolución: Fede Vico, Mounir, Belman, Tamir Glazer, Ernesto Gómez, Señé, Muller y Fersura están señalados para salir. Y no será el único movimiento: también caerá un central. Según avanzó el podcast Mundo Celeste, todo apunta a Eric Monjonell, pretendido por el Tenerife tras la repentina retirada del cántabro Álvaro González, clave en el esquema del técnico Álvaro Cervera.

El club, por tanto, no solo mira fuera, también mira dentro… y no le tiembla la mano. En el caso de Fede Vico y Señé, la operación será compleja. Ambos tienen contrato hasta 2027 y fichas altas. Llegaron para marcar diferencias, pero han quedado muy lejos de lo esperado. Vico comenzó como un tiro, pero se ha ido apagando hasta quedarse en una cifra preocupante para un jugador de su perfil: un gol en 15 partidos. Sus 90 minutos en el banquillo ante el Villarreal B y su baja en la convocatoria en el último duelo del año son algo más que decisiones técnicas: son una declaración de intenciones.

Gallar es otro caso significativo. No figura en la lista inicial, pero la puerta de salida la tiene abierta de par en par. Su temporada, lastrada por lesiones y falta de continuidad, no ha convencido. A ello se suma un detalle nada menor: su reciente adquisición de vivienda en Barcelona, que apunta a una desconexión evidente del proyecto. Un solo gol, cero asistencias y demasiadas dudas.

Ernesto también está en el punto de salida pese a haber sido uno de los futbolistas más utilizados. Dos goles (uno de ellos en la dolorosa debacle copera ante el Quintanar del Rey) no compensan un rendimiento irregular. Los casos de Mounir, Glazer, Muller y Fersura son más claros: jugadores residuales, sin peso futbolístico y sin hueco en el presente del equipo.

Y después está la portería. Belman se marchará. No porque no tenga nivel, sino porque delante tiene un muro. Ramón Juan está siendo, probablemente, el mejor futbolista de esta calamitosa temporada. Intocable. Además, el club entiende que ha llegado el momento de apostar por el ibicenco Torrelavid, que dará un paso adelante como segundo guardameta.

La conclusión es clara: la UD Ibiza prepara una sacudida histórica. No es un ajuste. No es un retoque. Es una reconstrucción en pleno vuelo, con la temporada en el alambre y una afición cansada de golpes, promesas y decepciones. El mercado se abre el 2 de enero y esta vez no hay margen para errores. No valen experimentos con gaseosa. O el club acierta… o el desenlace puede ser dramático.

La pelota vuelve a estar en los despachos. Ahora, más que nunca, la UD Ibiza no puede fallar. Y Javi Lara, al que se le comienza a acabar el crédito tras los pésimos fichajes y la desastrosa gestión del mercado veraniego que ha protagonizado, tampoco.