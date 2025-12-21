La UD Ibiza suspende y acumula muchos deberes para Navidad

La UD Ibiza, que comenzó el partido en puestos de descenso tras la victoria del Tarazona, firmó un inmerecido empate en el último duelo del año, disputado en el Municipal de Santo Domingo ante el Alcorcón, que terminó 2-2. El once inicial fue toda una declaración de intenciones de Miguel Álvarez, que dejó fuera de la convocatoria a Álex Gallar y Fede Vico, un mensaje claro pensando ya en el mercado invernal: dos pesos pesados del vestuario están más fuera que dentro.

Monjo regresó al centro de la zaga junto a Nacho, con José Albert y Medina en los laterales. Señé actuó de mediapunta, acompañando a Del Pozo y David García en la sala de máquinas, mientras que Castillo ocupó la izquierda, Bebé la derecha y Sofiane fue la referencia ofensiva.

El conjunto alfarero salió en tromba, apretando arriba y metiendo atrás a una UD Ibiza que saltó al césped tímida, sin personalidad y superada desde el primer minuto. Iván Pérez tuvo la primera gran ocasión en el 10’, pero entre Ramón Juan y el larguero evitaron el tanto local. La puesta en escena celeste fue preocupante, más aún después de la decepcionante actuación ante el Villarreal B, que dejó muy señalado tanto al cuerpo técnico como a la plantilla. La afición esperaba una reacción. No la hubo.

A la UD Ibiza no le duraba nada el balón, incapaz de superar la intensa presión rival. Pero el fútbol es caprichoso. En el minuto 20, una falta colgada por Bebé fue despejada al borde del área y José Albert firmó el gol de la jornada, enganchando una volea impecable a la escuadra de Ayesa. Un premio excesivo para lo visto hasta el momento.

Tras el gol, el partido bajó de pulsaciones. La UD Ibiza pidió roja en una dura entrada de Vacas que quedó en amarilla y el Alcorcón siguió insistiendo a base de centros laterales, rozando el empate con un cabezazo de Rojas que se marchó por encima del larguero. El plantel pitiuso pudo marcar el segundo en una contra clara, pero Sofiane decidió mal con Bebé completamente solo. También Vacas tuvo el empate antes del descanso, pero erró dentro del área. Finalmente, el partido se fue al descanso con un 0-1 engañoso, con una UD Ibiza pobre con balón, sin personalidad y sostenida únicamente por un golazo aislado.

La segunda parte arrancó igual que la primera: el Alcorcón se volcó sobre la portería de Ramón Juan y la UD Ibiza se encerró atrás, esperando su oportunidad al contragolpe. Superado el arreón inicial, el equipo balear intentó crecer tímidamente, aunque Fran Castillo nunca terminó de entrar en partido y Bebé firmó uno de sus encuentros más discretos… pese a ser clave más tarde.

En el 61 llegó el empate. Borja Martínez puso un balón a la espalda de Monjo hacia Carmona, que cayó en el área tras un agarrón del central. Penalti claro y amarilla para el zaguero celeste. Aparicio no falló y puso el 1-1. A partir de ahí, la UD Ibiza se desmoronó. El equipo quedó noqueado y volvió a aparecer el de casi siempre: Ramón Juan, otra vez el mejor del equipo, salvando al conjunto con una parada decisiva ante Vladys.

El tramo final fue un asedio madrileño, interrumpido solo por faltas e interrupciones que beneficiaron a un Ibiza al borde del colapso. Aparicio falló una ocasión clarísima dentro del área pequeña y Davo respondió con una chilena peligrosa, pero desviada por centímetros.

Y cuando nadie lo esperaba, llegó el “Gordo” navideño. Minuto 87. Bebé recorrió medio campo, rompió líneas y asistió a Sofiane, que empujó el balón para el 1-2. El fútbol sonrió injustamente a un Ibiza que no había hecho méritos para tanto botín.

Pero, como dice el dicho, hasta el rabo, todo es toro. El Alcorcón nunca dejó de creer y Vladys empató en el 95. Aún hubo drama: Aparicio, solo ante Ramón Juan, perdonó el 3-2. El partido murió con 2-2 y con una sensación clara:

La UD Ibiza sobrevive, pero no convence. El punto sabe a regalo visto lo visto, pero la realidad muestra un equipo frágil, superado y que necesita mucho más que fichajes para cambiar una dinámica alarmante. El invierno será caliente en Can Misses. Porque los deberes son muchos… y urgentes.