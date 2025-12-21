Miguel Álvarez, técnico de la UD Ibiza: «Los jugadores tienen que resetear»

El entrenador de la UD Ibiza, Miguel Álvarez, valoró positivamente el empate conseguido ante el Alcorcón: «Empatar fuera de casa está bien, pero nosotros donde fallamos es en casa». «Hemos perdido muy rápido el balón, pero el empate ha sido mérito suyo. Aunque tal y como el Alcorcón se ha ido arriba, podíamos haber hecho sangre al contragolpe si hubiésemos tenido más continuidad», declaró el técnico jienense, que considera que sus jugadores «necesitan el parón. Tienen que resetear en Navidad y volver con la mochila cargada de energía».

«Hay jugadores con mucho nivel que no lo demuestran porque están atenazados y tensos», declaró Álvarez, que considera que a su equipo «le crecen los problemas». «Metimos a Pedre en el centro del campo y justo por ahí, por dentro, te llega el 2-2 y casi el 3-2, que nos hubiese hecho irnos con cara de tontos», señaló el andaluz.

También valoró el rendimiento defensivo de su equipo: «Hacemos muchas cosas bien a nivel defensivo, pero defendemos mucho en bloque bajo porque no hacemos faltas más adelante. Tenemos que ser conscientes de que hay que hacer faltas arriba, porque sino el rival te transita y te obliga a defender en bloque bajo. Pero los chicos quieren ganar», manifestó el tecnico de la UD Ibiza.

Sobre las bajas de Vico y Gallar, no se quiso mojar: «Como entrenador tengo que tomar decisiones y he convocado los que he considerado que estaban mejor para competir». Por último, también habló sobre el mercado de fichajes: «Hay un director deportivo y un presidente que toman las decisiones, pero es evidente que necesitamos cosas. Necesitamos cosas para mejorar, son 17 jornadas y este club se merece mejores cosas».