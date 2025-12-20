La UD Ibiza quiere cerrar el año con dignidad en Alcorcón

Duelo de urgencias. Santo Domingo acoge este domingo (12.00 horas) un partido marcado en rojo para dos equipos obligados a reaccionar. La UD Ibiza visita al Alcorcón en el último encuentro del año, correspondiente a la jornada 17 del Grupo 2 de Primera RFEF, en un duelo directo entre dos proyectos diseñados para estar arriba… pero que miran de cerca al abismo.

Los celestes llegan con 19 unidades en su casillero, al borde del descenso a Segunda RFEF, mientras que el conjunto alfarero apenas suma una más. Mucho más que tres puntos en juego para dos planteles que no están cumpliendo con las expectativas creadas al inicio de la temporada.

El equipo de Miguel Álvarez le debe unas Navidades tranquilas al club y, sobre todo, a su alicaída afición. Los ibicencos necesitan borrar la gris imagen ofrecida el pasado fin de semana en Can Misses frente al Villarreal B, que fue superior durante muchos tramos del encuentro, pero que chocó contra un muro llamado Ramón Juan, decisivo para salvar un punto con otra actuación excelsa ante el filial groguet, la enésima esta temporada del arquero catalán.

La realidad es abrumadora: la UD Ibiza aterriza en Alcorcón con tan solo dos victorias en los últimos 15 partidos. Un balance muy lejos del esperado para una plantilla construida a golpe de talonario para pelear por el ascenso y a la que ni Paco Jémez ni Miguel Álvarez han conseguido exprimir al máximo. Por eso, el equipo está obligado a dar un paso al frente, mostrar carácter, orgullo profesional y defender el escudo, en un duelo que, además, será la despedida para varios jugadores que harán las maletas durante el mercado invernal.

Porque este partido llega justo antes de una ventana de fichajes clave. Dirección deportiva, directiva y cuerpo técnico llevan semanas trabajando en la sombra para remodelar el equipo y darle a Miguel Álvarez herramientas para revertir la situación. El play-off sigue siendo un objetivo posible en una liga tremendamente igualada, en la que conviven recién ascendidos como CE Europa o Sabadell peleando en la zona noble, mientras otros proyectos potentes como UD Ibiza, Alcorcón o Marbella sufren en la parte baja.

El contexto no es mucho mejor para el rival. El Alcorcón solo ha ganado dos partidos ante su afición (Teruel y Tarazona) y llegó a enlazar cuatro encuentros consecutivos sin marcar en Santo Domingo. Llega tras perder 2-1 ante el Real Betis B y suma tres jornadas sin conocer la victoria (dos derrotas y un empate). Sus números son muy similares a los de la UD Ibiza: 13 goles a favor y 16 en contra, por 12 y 15 de los insulares. Su entrenador, Pablo Álvarez, solo tendrá la baja de Raúl Blanco y recupera a Pol Domingo y Samu tras sanción. Los madrileños cuentan con Mariano Cardona como principal amenaza con cuatro dianas.

La UD Ibiza quiere cerrar el año con un golpe de autoridad. Ganar significaría oxígeno, confianza y tranquilidad antes de un mercado invernal decisivo, además de poner tierra de por medio con el descenso. Santo Domingo reparte el primer premio… y el Gordo pasa por Alcorcón.

Álvarez, enfocado en sacar los tres puntos

Pablo Álvarez, entrenador del Alcorcón, señaló en la previa que su objetivo es «ganar a la UD Ibiza para olvidar la dolorosa derrota de la semana pasada y cambiar la mala dinámica del equipo». Sobre la falta de gol de su plantilla, afirmó «no creer en la suerte» y que «el fútbol es un deporte de acierto en el que las áreas mandan». «Vivimos del resultado, tenemos que aprovechar las ocasiones que generamos y que no nos penalicen en las que nos generen».