Miguel Álvarez, técnico de la UD Ibiza, en rueda de prensa: «No podemos volvernos locos por un partido malo»

Irse al descanso navideño con una victoria en el bolsillo. Ese es el objetivo de Miguel Álvarez, técnico de la UD Ibiza, de cara al partido que el conjunto ibicenco afrontará el próximo domingo a las 12 horas ante el Alcorcón en el Municipal de Santo Domingo. El jienense reconoció que ha sido una «semana apagadita» en la que ha tratado de recuperar el ánimo de los jugadores tras la mala dinámica de resultados, además de revertir el juego del equipo con el balón tras el bajo rendimiento mostrado frente al Villarreal B.

«En el mundo del fútbol pasas de héroe a villano en nada», confiesa Álvarez, que reconoce que «el fútbol a veces no tiene explicación» para responder sobre las causas de la bochornosa primera parte del otro día. «El domingo concedimos mucho por errores que nosotros mismos cometimos y que a veces ni ellos encuentran la explicación», señala.

Y es que el técnico considera que ahora es el momento de «coger la caja de herramientas y tapar grietas por aquí y por allá», ya que «la clave es enfadarte cuando pierdes y estar contento cuando ganas, pero no quedarte lamentándote toda la semana», subraya. «Lo que pasó, pasó, y ya hay que olvidarlo para que el jugador se sienta con alegría y el estado de ánimo sea bueno. No tiene sentido recordarlo», cuenta un Álvarez que busca centrarse en «todas las cosas que nos den la posibilidad de ser mejores ahora mismo».

Respaldo del club

El partido del próximo domingo es crucial para las aspiraciones de la UD Ibiza, ya que una victoria previa a las vacaciones navideñas sería fundamental para el aspecto emocional del equipo, según el técnico: «Si por un partido malo nos rompemos, entraremos en caos, y yo prefiero llevarlo con naturalidad porque cuando me voy al descanso navideño perdiendo soy una mala compañía [risas], y no quiero serlo».

Sobre los rumores que apuntaban a su posible salida tras el empate del domingo, el entrenador celeste se mostró tranquilo: «Nadie ha hablado conmigo. Sigo trabajando igual, de la misma forma que hace Amadeo [Salvo] y Javi [Lara], y no pienso en eso porque no depende de mí. Solo pretendo ser un buen profesional y, si la entidad toma alguna decisión, tiene todo el derecho de hacerlo porque el fútbol es rendimiento».

Finalmente, el técnico no se quiso pronunciar sobre una posible revolución en el mercado invernal: «Los únicos rumores que conozco son la canción de Raffaela Carrà. Ahora mismo solo me centro en el partido del Alcorcón». Preguntado por el conjunto madrileño, Álvarez analizó el peligro «a balón parado» que posee, además de destacar el cambio en el modelo de juego respecto al año pasado, tras pasar de «un juego más asociativo» a otro «más directo y con transiciones».

El equipo celeste contará con todos sus jugadores, que estarán disponibles para disputar el partido que decidirá si la UD Ibiza despide el año en puestos de descenso o con mayor confianza de cara al nuevo año que está por llegar.