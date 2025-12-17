La UD Ibiza espera a los Reyes Magos

La UD Ibiza entra en una de esas fases de la temporada en las que cada decisión marca el futuro inmediato del club. Con el primer tercio del campeonato ya consumido, el equipo celeste mira la clasificación con preocupación, pero también con la convicción de que aún está a tiempo de reaccionar. En ese escenario, el nombre de Miguel Álvarez, que cumplirá la próxima semana dos meses al frente del banquillo celeste y ha sido ratificado por la entidad (la misma que las últimas semanas mostró dudas sobre su continuidad), para liderar una reconstrucción que pasará, inevitablemente, por un mercado de invierno intenso.

La UD Ibiza ocupa actualmente la decimoquinta posición con 19 puntos, los mismos que el Tarazona, que marca los puestos de descenso, y se sitúa a seis del play-off de ascenso, una distancia que, aunque considerable, no es definitiva en una categoría tan igualada como la Primera RFEF. Javi Lara y Amadeo Salvo han decidido sostener el proyecto de Álvarez, convencidos de que no es el culpable de esta situación y de que bajo su batuta el equipo ha mejorado en conceptos básicos, competitividad y estructura, pero también conscientes de que la plantilla necesita retoques profundos para dar un salto real de rendimiento.

El mensaje desde dentro del club es claro: confianza en el entrenador, exigencia con la plantilla. Y eso se traducirá en salidas relevantes. Según adelantó Mundo Celeste en su pódcast semanal, uno de los nombres propios del mercado será el de Álex Gallar. El centrocampista catalán, uno de los futbolistas llamados a marcar diferencias, no ha respondido a las expectativas: un solo gol y ninguna asistencia en diez partidos resumen una temporada decepcionante. Su salida está sobre la mesa y, a día de hoy, parece más fuera que dentro del proyecto.

Tampoco entra en los planes de futuro Fede Vico, que ha perdido peso de forma evidente desde la llegada de Miguel Álvarez. El técnico jienense solo ha utilizado al cordobés 36 minutos en los últimos cinco encuentros, un dato que habla por sí solo y que refleja una clara pérdida de confianza. En una situación similar se encuentra Señé, otro fichaje estival que se ha ido diluyendo con el paso de las jornadas. En ambos casos, la dificultad reside en lo contractual, ya que firmaron hasta junio de 2027, lo que obligará a negociar fórmulas de salida.

La revolución también alcanzará a la portería. Belman abandonará la disciplina celeste, mientras que el ibicenco Torrelavid se ha ganado un sitio como segundo portero en el primer equipo gracias a su rendimiento diario. El joven guardameta ha sorprendido al cuerpo técnico y se quedará como escudero de Ramón Juan, uno de los futbolistas más fiables del equipo.

En el capítulo de incorporaciones, la UD Ibiza ya trabaja con varios nombres propios. Según informó este martes Ángel García, periodista especializado en el mercado, la dirección deportiva ha puesto sus ojos en Xavi Moreno, extremo del Valladolid que saldrá cedido este invierno. La operación no será sencilla, ya que el Sabadell también ha mostrado un fuerte interés en el canterano del FC Barcelona.

Otro objetivo prioritario es Alejandro Camacho, delantero del Torremolinos que suma cinco goles esta temporada y que se ha convertido en una de las grandes sensaciones de la categoría. En la planta noble del club gusta mucho su perfil y la UD Ibiza estaría dispuesta a abonar una cláusula cercana a los 100.000 euros para hacerse con sus servicios, una apuesta clara por un futbolista que aporte gol inmediato y que podría seguir los pasos de Fran Castillo, aterrizado en Ibiza durante el pasado mercado estival procedente del Torremolinos.

Además, todo indica que Tamir y Santi Müller también abandonarán la isla tras no haber logrado hacerse un hueco en el equipo. Movimientos poco habituales en una UD Ibiza que tradicionalmente no ha apostado por grandes nombres en invierno, salvo la salida del pasado año de Naranjo, pero que este curso asume que no hay margen para la inacción. La situación clasificatoria y las sensaciones obligan a actuar.

El reto es mayúsculo. Miguel Álvarez ha conseguido ordenar al equipo, hacerlo más competitivo y recuperar ciertos automatismos, pero necesita piezas que eleven el nivel y devuelvan la ilusión a una afición que pasó del optimismo veraniego a la decepción tras los resultados del primer tercio del campeonato. El mercado de invierno se presenta como un punto de inflexión. La UD Ibiza confía en su entrenador. Ahora le toca al club darle las herramientas para cambiar el rumbo.