Miguel Álvarez, en rueda de prensa: «Entendería perfectamente que no continuara»

"Lo entendería". Ha sido la respuesta de Miguel Álvarez al ser preguntado sobre la posibilidad de que no continúe como técnico celeste la próxima semana, tras el empate cosechado hoy ante el Villarreal B en el Palladium Can Misses. El jienense se ha mostrado muy autocrítico, también con el rendimiento de sus jugadores, sobre todo en la primera mitad, que ha definido como «indigna e infumable». «Sentí vergüenza desde el banquillo», reconoció, tras el mal desempeño del equipo en el primer periodo.

Y es que el técnico reconoce y entiende "que esto es fútbol y los resultados son los que mandan" para explicar que es consciente de la delicada situación que está atravesando el equipo. Sin embargo, se muestra «muy contento con el trabajo» que ha realizado estas semanas, además de que le apena «haber salido de un equipo» en el que estuvo «más de ocho años", el Villarreal B, aunque "para llegar a un club donde hay gente tan trabajadora» y que le ha recibido «tan bien».

El entrenador apuntó que «hay que encontrar la fórmula para solucionar esto porque esto es un proyecto grande y tanto la afición como el club no se lo merecen», además de no encontrar explicación a que «los jugadores trabajen muy bien durante la semana, pero les falte competir en los partidos».

Aunque el equipo consigue salir del descenso gracias a este empate, la afición ha mostrado su descontento con algunos pitos a la salida de los jugadores del campo, a lo que Álvarez respondió: "La afición siempre tiene la razón. Ya solo con la ocasión de Davo que dio en el palo, se volcaron con el equipo, y nosotros no se lo hemos devuelto".