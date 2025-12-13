La UD Ibiza quiere despedir el año fuera del descenso en Can Misses

Despedir bien el año en casa. Ese es el objetivo que persigue una UD Ibiza que recibirá este domingo a las 12 horas en el Estadio Palladium Can Misses al Villarreal B para disputar el último encuentro del calendario anual con los suyos. Aunque los de Álvarez aún tendrán que disputar un partido más en Alcorcón antes de que finalice el mes, el objetivo es repetir la buena actuación de hace dos semanas frente al Algeciras (3-0), en el que fue uno de los mejores partidos del año.

Los pitiusos llegan al compromiso liguero con dudas tras la derrota de la semana pasada ante el Sabadell y con la confianza de un Miguel Álvarez que reconoció en rueda de prensa algunos errores aún por corregir. Y es que la falta de eficacia goleadora en los últimos metros por parte de jugadores como Fran Castillo, Sofiane o Davo, además de la dificultad para atacar a los rivales cuando se posicionan en bloque bajo, está condenando a un equipo que no consigue entrar en el tren de los buenos resultados.

Si hay algo a lo aferrarse, sin duda es al gran desempeño en el último encuentro en Can Misses, cuando los jugadores volvieron a reencontrarse con el gol 473 minutos después, y desplegaron el potencial ofensivo que aún está por explotar. Aunque es cierto que las victorias no terminan de llegar de forma continuada, la plantilla ha demostrado mayor solidez defensiva, y los números respaldan esta mejora: tres goles encajados -dos de ellos el pasado domingo ante el Sabadell- en los últimos seis enfrentamientos.

El tercer equipo más goleador

No obstante, las cifras goleadoras, como viene ocurriendo desde que empezó la temporada, son la principal asignatura pendiente de los celestes. Un total de doce goles en quince partidos es un balance muy pobre para una plantilla que aspira a pelear por ascender de categoría. Menos de un gol por encuentro de un equipo cuyo máximo realizador es Bebé con tres tantos.

Los ibicencos tratarán de sumar su tercera victoria de esta temporada en Can Misses ante un rival impredecible. El Villarreal B, equipo donde Miguel Álvarez entrenó durante más de ocho años, ha conseguido mejorar sus prestaciones en los últimos partidos tras un difícil arranque de temporada. Sin embargo, la inexperiencia de una plantilla joven y que aspira a formar parte del primer equipo groguet ha conducido al filial a un rendimiento irregular.

Dos derrotas -ante Teruel y Tarazona-, un empate a cero frente al Nástic y una victoria a domicilio (0-3) en Torremolinos en los últimos cuatro partidos explican la duodécima posición en la que se encuentra actualmente el conjunto dirigido por David Albelda. Los amarillos son la tercera escuadra más goleadora del campeonato con 21 goles en su haber, aunque también la tercera más goleada, con un total de 17 tantos encajados.

Todo está preparado para que ruede el balón en Can Misses, donde la afición celeste espera un triunfo que saque a la UD Ibiza de los puestos de descenso, y reaviven el espíritu ganador de un equipo más necesitado de puntos que de juego.