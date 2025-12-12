Miguel Álvarez, entrenador de la UD Ibiza: «Ya no valen las excusas ni los lloriqueos»

Al filo de la navaja. Así se encuentra ahora mismo una UD Ibiza que el próximo domingo a las 12 horas afrontará un duelo de vital importancia frente al Villarreal B en el Palladium Can Misses. Sobre la situación actual de la plantilla, Miguel Álvarez se mostró realista dado el momento crítico que está atravesando el club -en puestos de descenso- durante la rueda de prensa de este viernes, previa al encuentro ante el filial amarillo.

Y es que el objetivo está bastante claro, según el preparador jienense: «Tenemos que ganar, ser conscientes de dónde estamos, y no pensar más allá de este partido para ir al parón navideño con buenas sensaciones». Unas sensaciones que ahora mismo no están siendo las mejores dentro del equipo, que el lunes «estaba jodido porque hay que sacar esto adelante», señala.

El «equilibrio emocional» es una de las ideas más importantes sobre las que ha incidido el entrenador durante esta semana, ya que «no puede ser que el otro día se había encontrado la piedra filosofal y ahora, por perder un partido, todo está mal», relata. El técnico cree que “moverse con naturalidad y no volverse locos tanto cuando se gana como cuando se pierde» tiene que ser el camino a seguir de una plantilla que no termina de encontrarse con resultados positivos.

«Tengo lo mejor del mundo ahora mismo»

Sin embargo, Álvarez reivindicó el papel del equipo en la derrota en La Nova Creu Alta, donde «el Sabadell no tiró ni un córner, cuando en cada partido, sin importar el rival, lo habían hecho». Asimismo, también recalcó algunos de los puntos de mejora del conjunto pitiuso, como «ser más dañinos cuando el rival está en bloque bajo, la agresividad en el balón parado o la mejora en las transiciones y la salida de balón», para rematar comentando que «no valen las excusas ni los lloriqueos», sino «analizar los errores, ver qué se puede mejorar y empezar a trabajarlo, como se ha hecho».

Sobre el Villarreal B, próximo rival de la UD Ibiza este domingo y donde Álvarez entrenó durante más de ocho años, el entrenador explicó: «Conozco a los jugadores y tienen un talento brutal. Además, son el segundo equipo más goleador y, aunque vienen con dudas como nosotros, tiene mucho mérito lo que está haciendo en esta categoría tan difícil».

Finalmente, el técnico volvió a mostrarse contundente sobre la posibilidad de acudir al mercado invernal para reforzar la plantilla: «Ahora mismo tengo al Brasil del setenta. Mi ocupación es mejorar lo que tengo, que es lo mejor del mundo ahora mismo. No estamos haciendo números por muy contentos que estemos con el trabajo de cada semana, pero vamos a hacerlo porque tenemos que hacer a este club más grande de lo que ya es».