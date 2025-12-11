Los jugadores de la UD Ibiza visitan a los niños ingresados en el Hospital Can Misses
Futbolistas del primer equipo reparten regalos a los pequeños pacientes ingresados en Pediatría
Varios jugadores de la primera plantilla de la UD Ibiza visitaron durante la mañana de este miércoles a los niños ingresados en la planta de Pediatría del Hospital Can Misses, en una emotiva jornada en la que el fútbol se puso al servicio de la ilusión y el ánimo de los más pequeños.
Durante algo más de una hora, los menores pudieron desconectar de su día a día en el hospital gracias a la compañía de los futbolistas celestes. Ramón Juan, Monju, Davo, Manu Pedre, Fede Vico, David García, Santy Müller y Cristian compartieron charlas, sonrisas y fotografías con los niños y sus familiares.
Los jugadores no llegaron con las manos vacías: repartieron distintos regalos a los jóvenes, así como a sus acompañantes, contribuyendo a crear un ambiente cercano y entrañable en la planta pediátrica de Can Misses.
Esta acción solidaria se enmarca en los compromisos sociales del club y llega en la antesala del último partido del año 2025 en el Palladium Can Misses, donde la UD Ibiza se enfrentará al Villarreal B el próximo domingo 14 de diciembre a las 12:00 horas.
