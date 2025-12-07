La UD Ibiza vuelve a la dura realidad

Vuelta a la realidad. La UD Ibiza pereció en La Nova Creu Alta por 2-0 en un partido que dominó durante varios tramos, pero en los que la eficacia goleadora volvió a brillar por su ausencia. Los ibicencos llegaban con el reto de ser el primer equipo en ganar en el estadio sabadellense, pero se vieron superados por el orden y la solidez de los catalanes. Con esta derrota, la UD se sitúa en la decimoquinta posición a falta de que se disputen los encuentros de la jornada de este domingo.

El equipo llegaba con un Manu Pedreño y Mounir como novedades en la zaga ibicenca tras las bajas de Nacho y José Albert por sanción. Sofiane volvió al once titular por un Ernesto que esta vez tuvo que comenzar desde el banquillo. El encuentro se inició a un alto ritmo de velocidad por parte de ambos equipos, a diferencia de lo que se podría pensar de un conjunto que aún no ha encajado un solo gol como local. Bebé probó fortuna a los tres minutos con un disparo desde fuera del área que se marchó ligeramente desviado a la izquierda del arco.

La réplica sabadellense llegó inmediatamente después, tras un zurdazo de Urri que estuvo cerca de inquietar a Ramón Juan. La UD salió con personalidad durante el primer cuarto de hora, presionando la salida desde atrás del Sabadell y tratando de recuperar el esférico lo antes posible. Bonaldo salvó a los catalanes del primer tanto de los ibicencos tras un centro de Bebé que Davo solo tenía que remachar.

El combinado blanquiazul fue ganando metros con el paso de los minutos hasta que Ramón Juan tuvo que intervenir para sacar una mano veloz a un remate raso cruzado de Escudero. En la otra portería, Fuoli hizo una mala salida en un balón parado botado por Bebé que estuvo a punto de convertirse en un gol en propia puerta. El dominio de los pitiusos era un hecho, pese a las intermitentes llegadas de un Sabadell que se apuntaba al ritmo frenético que pedía el encuentro.

Urri y Astals eran los futbolistas más incisivos de los locales con sus constantes aproximaciones sobre el área de Ramón. Pero las ocasiones escaseaban, y solo un córner buscando la red por parte de un participativo Bebé inquietó la portería catalana antes del descanso. Sin embargo, el clímax del encuentro tuvo que esperar hasta el minuto 45. Una jugada bien trenzada entre López-Pinto y Segura terminó en un centro que remató Astals, que no lo celebró debido a su pasado como jugador celeste. 1-0 y además con un gol de los que duelen, al borde del descanso y protagonizado por dos de los jugadores que se marcharon este año de la isla.

Dominio sin ocasiones

La segunda mitad comenzó con la misma energía por parte de ambos conjuntos. Primero, con un centro peligroso de David Astals que repelió Iago Indias, y segundos después con un disparo de Sofiane que se marchó a la derecha de Fuoli, aún imbatido como local esta temporada. Sin embargo, el frenetismo inicial sería interrumpido por Irurtzun, que paró el juego más de cinco minutos para revisar una posible mano de Indias en el área que finalmente no pitó, para disgusto de un Ferran Costa indignado en el área técnica.

La pausa sentó bien a los ibicencos, que empezaron a dominar a un cada vez más aculado Sabadell. Los isleños tuvieron en la cabeza de Pedreño el empate tras un remate a la salida del córner. Bebé volvió a avisar tres minutos después con un zarpazo con la zurda que se marchó arriba.

Álvarez movió ficha e introdujo a Señé, Medina y Gallar con el objetivo de meter más mordiente arriba y seguir encerrando al conjunto arlequinado, cada vez más consciente de la necesidad de mantener el resultado. Y las ocasiones continuaron llegando. Davo pinchó un pelotazo de Gallar y remató centímetros a la izquierda de la meta de Fuoli. Esa sería la última oportunidad del 9 celeste, que fue reemplazado por Vico a falta de 15 minutos para el final. Sin embargo, los cambios ofensivos todavía no estaban dando un resultado satisfactorio para los intereses de los de Álvarez.

Aunque los celestes acechaban el área sabadellense, las oportunidades de gol no terminaban de inquietar a un Fuoli que desvió una volea mordida de Bebé en el 83 de partido. Santi Müller fue la última apuesta de un Álvarez que daba explicaciones a Vico y Bebé mientras Irurtzun consultaba una posible roja que no llegó y que habría dejado con diez a los locales.

Lo que sí llegó fue una entrada de Manu Pedreño sobre Urri que el colegiado decretó como penalti. Sergio Cortés transformó la pena máxima para sellar la victoria ante una UD que no fue capaz de romper la telaraña defensiva de un Sabadell que sigue sin encajar un gol en La Nova Creu Alta.