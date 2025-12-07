Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Miguel Álvarez: «Lo que se ha visto en el partido no era para un 2-0»

El técnico celeste cree que el resultado no reflejó lo que se vio sobre el césped y se lamenta por no dar continuidad a la victoria de la semana pasada

Miguel Álvarez atendiendo a los medios de comunicación

Miguel Álvarez atendiendo a los medios de comunicación / UD IBIZA

Juan López

Ibiza

Miguel Álvarez se mostró decepcionado en rueda de prensa tras la derrota de su equipo por 2-0 en La Nova Creu Alta. El jienense consideró que «el partido no era para 2-0, ni mucho menos», aunque era consciente de que «si te hacen un gol, iba a ser complicado remontar». Y es que el gol llegó tras un momento en el que «se perdieron tres o cuatro balones» tras varios despistes, y que eso fue lo que provocó el primer gol de los locales al filo del descanso».

Álvarez declaró que el equipo ahora «está fastidiado», porque querían «dar continuidad a la victoria del otro día aún sabiendo que nadie ha ganado ni marcado aqui», señala. El técnico se fue satisfecho con algunas facetas del juego: «Hemos presionado alto, hemos tenido momentos donde hemos podido empatar, pero al final te desorganizas y es normal que ellos te creen alguna jugada».

Sobre las acciones polémicas en las que el árbitro se demoró algunos minutos en tomar una decisión, Miguel fue claro: «Me parece dudosa la jugada del penalti, pero es que si resulta que no hay cámaras para verlo bien, ¿para qué está el Var? O se hace bien o que no se haga, porque así le damos un ritmo muy feo al fútbol. Así es una chapuza».

Sin embargo, el entrenador celeste finalizó haciendo autocrítica por algunos errores que cometió el equipo: «A veces faltan cosas que tenemos que mejorar en el camino, como la continuidad en el juego y la eficacia en línea de tres cuartos».

