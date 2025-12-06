Prueba exigente de la UD Ibiza en Sabadell

Encuentro de altos vueltos para la UD Ibiza. El conjunto ibicenco visita La Nova Creu Alta este domingo a las 16 horas en el partido correspondiente a la jornada 15 del Grupo 2 de Primera RFEF. Una de las pruebas más exigentes de la 'Era Álvarez' hasta la fecha y que definirá si la victoria del pasado fin de semana ante el Algeciras (3-0) fue un espejismo o, en cambio, la primera piedra de un camino que brindará contínuas alegrías a la isla.

El optimismo y la confianza están, eso es un hecho. Álvarez cada vez se muestra más satisfecho con el trabajo que sesión tras sesión está ofreciendo el equipo, y así lo manifestó en la rueda de prensa de este viernes. No hay motivos para no estarlo. El triunfo frente al Algeciras fue una demostración de lo que esta nueva UD Ibiza es capaz de hacer a partir de ahora. Juego vertical, balance defensivo y movilidad contínua son algunas de las claves que definen a una plantilla que cada vez se está encontrando más a sí misma.

Sin embargo, el encuentro del próximo domingo presenta más dificultades de las habituales. Las bajas de José Albert y Nacho por sanción encienden las alarmas en una zaga que tendrá que recomponerse con otros jugadores con menos minutos a su espalda. La buena noticia es la vuelta de Monju, que regresa tras la lesión que sufrió hace un mes ante el Betis Deportivo, y apunta a ser uno de los elegidos para salvaguardar la zona defensiva.

Pero lo que más puede preocupar al conjunto ibicenco es la situación delicada de Bebé. El caboverdiano padeció algunas molestias en el tendón rotuliano a lo largo de esta semana y es duda para el partido de este domingo. En el caso de no formar parte del once inicial, sería una baja sensible para la UD tras el excelente estado de forma que ha demostrado en los últimos enfrentamientos. No obstante, Álvarez cree que estará disponible para afrontar el duelo.

El combinado pitiuso visitará La Nova Creu Alta, un estadio donde nadie ha conseguido sumar una victoria en lo que llevamos de temporada. El feudo del Sabadell se ha convertido en un verdadero fortín, donde no solo ningún equipo ha logrado los tres puntos, sino que tampoco ha sido capaz de anotar un solo gol. Este dato explica la tercera posición que ocupa actualmente el conjunto catalán, que es la escuadra que menos tantos ha recibido en la competición doméstica (7).

Sin embargo, las estadísticas goleadoras del cuadro sabadellense pueden asustar menos de lo que se presupone. Y es que de los siete partidos que ha jugado como local, cinco han terminado en reparto de puntos y sin goles. Un total de cinco 0-0 que vaticinan un encuentro apretado y cerrado para los de Álvarez este domingo.

Los ibicencos tratarán de conseguir una segunda victoria que estabilizaría los ánimos de la plantilla y elevaría la confianza de un grupo que quiere empezar a acercarse a los puestos de play-off, situados a cuatro puntos. Pero primero toca conquistar el fortín de Sabadell, donde nadie ha marcado ni ganado todavía.