Miguel Álvarez, entrenador de la UD Ibiza, en rueda de prensa: «Parece que nos hemos quitado una losa de encima»

Como quitarse una losa de encima. Así define el técnico de la UD Ibiza, Miguel Álvarez, el transcurso de esta semana tras la victoria del pasado domingo ante el Algeciras (3-0) después de seis partidos sin sumar un triunfo. El entrenador compareció en rueda de prensa este viernes para analizar la situación de un equipo que ya empieza a ver la luz al final del túnel y que el próximo domingo a las 16 horas afrontará un complicado desafío en el estadio La Nova Creu Alta en Sabadell.

El preparador celeste reconoce que la plantilla está «un poco mejor y más contenta» tras la sufrida victoria del otro día, y que se ha reflejado en las sesiones de entrenamiento de esta semana: «Ya se ve más acierto y eficacia en tareas de asociación, cambios de orientación, finalización... porque parece que nos hemos quitado una losa de encima ganando el dichoso partido». Además, el jienense se quiso pronunciar de forma simpática sobre el clip que se hizo viral tras el encuentro frente al Algeciras en el que daba descanso a los jugadores: «Me gusta hacer este tipo de cosas porque cuando el equipo da, yo doy también».

Y es que Miguel considera que los jugadores «cada vez están mejorando más en aspectos defensivos y ofensivos». Sin embargo, no quiere sobresaltos y busca mayor prudencia: «Tenemos que estar igual en la victoria que en la derrota, aunque sí que es cierto que cuando ganas, el domingo duermes con menos preocupaciones».

«Un plan de juego es mejor que 25»

Álvarez no contará con Nacho y José Albert por sanción, pero quiso restar importancia a las bajas: «Siempre digo a los jugadores que tienen que estar preparados para cuando les llegue el momento, ya sea Sergio el otro día, Mounir o Monju. Confío plenamente en ellos porque están trabajando al mismo nivel que el resto del equipo».

Y es que el preparador de la UD es consciente de que «hay que poner un escenario donde se vean las mejores capacidades de los jugadores», ya que «no es fácil que todos estén contentos porque alguno no estará en su sitio, pero todos no caben». Ya sea con dos puntas como Sofiane o Davo, o un mediapunta como Fede Vico o Álex Gallar, el entrenador jienense quiere flexibilidad: «Hay varios jugadores que pueden jugar en varios sitios, pero depende del partido nos servirá mejor un enganche o tener dos puntas... todos pueden jugar, cada uno con sus capacidades».

La idea de juego es un aspecto que Miguel no prioriza en la previa de los partidos, ya que «hay muchas cosas que por mucho que las entrenes, en el partido es casi imposible de gestionar». Y es que Álvarez prefiere «un plan de juego, aunque sea malo, que 25 muy buenos, porque se van a solapar y lo que siempre aparece son los jugadores y su capacidad de adaptarse».

El cuadro celeste hará frente el próximo domingo a un duro rival como es el Sabadell, equipo al que entrenó Álvarez en 2015 y que hasta el pasado fin de semana ante el Europa (derrota 2-0) no había perdido en la categoría. El técnico lo tiene claro: «la gente dice que como es un recién ascendido van a perder la inercia, pero si están ahí es por algo». Además, destaca que «solo ha recibido siete goles, y cuatro de ellos en juego dinámico, por lo que han dejado muchas porterías a cero».

La plantilla tendrá la última sesión de entrenamiento este sábado por la mañana, antes de que vuele a Barcelona a las 16.30 horas. Después del partido, el equipo viajará de regreso a la isla a partir de las 22 horas.