El punto de partida de la UD Ibiza

La UD Ibiza vuelve a sonreír. Y no es una frase hecha: es la sensación real que dejó el triunfo ante el Algeciras, la primera victoria de la ‘era Miguel Álvarez’, un alivio necesario tras semanas de dudas, desasosiego, impotencia y un gol que no llegaba por más que el equipo lo buscara.

El técnico jienense pedía paciencia y trabajo, y el domingo encontró por fin una respuesta firme sobre el césped de Can Misses. El equipo celeste recuperó el pulso, recuperó el olfato goleador… y recuperó, sobre todo, la confianza. Ahora, con el horizonte apuntando a Sabadell, llega una prueba de fuego para demostrar si lo del Algeciras fue un destello aislado o el primer paso hacia la reconstrucción que necesita este equipo.

Porque conviene no olvidar de dónde viene la UD Ibiza. El conjunto celeste había ganado, antes de este domingo, un partido en septiembre, uno en octubre y uno en noviembre, con el cese de Paco Jémez mediante. Demasiado poco para un proyecto levantado a golpe de ambición y de inversión, diseñado para competir por el ascenso directo y no para mirar de reojo el descenso, como ocurrió este fin de semana.

Sin embargo, la victoria ante el Algeciras abre un pequeño resquicio de luz: no solo se ganó, sino que se ganó recuperando sensaciones ofensivas que parecían extinguidas. Tres goles en dos meses habían sido un castigo cruel para una afición que sabía que este equipo estaba llamado a mucho más.

El triunfo dejó varias notas muy positivas. La primera, el renacer de Davo, que ha pasado de vivir atrapado en la irregularidad a reivindicarse con un gol y una asistencia. La segunda, la reaparición goleadora de Sofiane, que necesitaba como nadie un balón dentro de la red para sacudirse la presión. Y la tercera, quizá la más importante, es que la UD Ibiza dio la impresión por momentos de ser un equipo reconocible: intenso, vertical, agresivo y con intención, sobre todo en la primera parte. Un equipo que quiere tener balón… pero que, cuando no lo tiene, sabe sufrir.

La mano de Miguel Álvarez empieza a verse. La portería vuelve a estar blindada con un Ramón Juan que ha recuperado ese punto de seguridad que lo convirtió en uno de los mejores guardametas de la categoría la pasada temporada. La pareja Iago Indias – Nacho es, hoy por hoy, un seguro, y el crecimiento de José Albert por el carril izquierdo es una de las mejores noticias de la temporada: profundidad, desborde y una madurez que no tenía hace un año. En el costado derecho, Sergio Díez ya compite directamente con un capitán como Unai Medina, y esa competencia eleva el nivel de ambos, y, por ende, del plantel.

En el centro del campo, el crecimiento de David García es tan evidente como meritorio. Ha entendido lo que necesita el equipo y lo que le pide el entrenador. Él y Del Pozo forman un doble pivote cada vez más sólido, más equilibrado y más fiable, apartando al banquillo a un Señé que tendrá que sudar para ganarse el puesto. Sin hacer ruido, se han convertido en uno de los motores de la reacción celeste.

En las bandas, Bebé vuelve a ser ese futbolista diferencial, imparable, que parece estar hecho para decidir partidos. La sonrisa que se le vio el domingo no es casualidad: cuando él está bien, la UD Ibiza es otro equipo. Ernesto, mientras tanto, aporta trabajo y verticalidad, aunque sigue teniendo margen de mejora en la toma de decisiones. En la mediapunta, Fran Castillo ha vuelto para quedarse. Su regreso al once ha cambiado el flujo del equipo en campo contrario, le da pausa, profundidad, claridad, verticalidad y sentido a cada ataque. Hacía meses que la UD Ibiza no tenía un mediapunta con tanta influencia real en el juego.

Y arriba, la competencia está más abierta que nunca. Davo y Sofiane han encontrado, por fin, el camino del gol, y eso es oro para un equipo que llevaba semanas chocando contra la ansiedad. Si ambos se enganchan definitivamente al proyecto, el panorama ofensivo puede cambiar por completo. Porque una cosa está clara: la UD Ibiza, cuando tiene pólvora, es un rival durísimo para cualquiera.

La victoria ante el Algeciras no soluciona nada por sí sola. Pero señala un camino. Señala una actitud. Señala un punto de partida. La ‘era Miguel Álvarez’ aún está en sus primeras páginas, pero este grupo ya ha demostrado que tiene orgullo, talento y margen de mejora. Ahora le toca demostrar que tiene continuidad.

El domingo, en Sabadell, llega un examen serio para calibrar hacia dónde mira realmente esta UD Ibiza. Pero por primera vez en mucho tiempo, el equipo viaja con algo que había perdido: convicción. Y eso, en el fútbol, lo cambia todo.