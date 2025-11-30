La UD Ibiza resurge de sus cenizas al ritmo de Davo y Bebé

La UD Ibiza resurgió de sus cenizas este domingo y regresó a la senda del triunfo tras imponerse por 3-0 al Algeciras en un partido en el que los pitiusos recuperaron la efectividad… y la sonrisa. Lo hicieron gracias a una gran actuación de Davo —gol y asistencia— y de un Bebé que volvió a ser una pesadilla constante para el cuadro andaluz.

Los celestes, que arrancaron la jornada en puestos de descenso, mostraron personalidad y supieron sacar adelante tres puntos más que necesarios en un encuentro con dos mitades muy diferenciadas: una primera en la que los ibicencos fueron claramente a por el rival y una segunda en la que les tocó sufrir, replegarse y resistir. Además, recuperan para la causa a Davo y Sofiane después de que ambos viesen puerta en el partido ante el Algeciras.

Miguel Álvarez introdujo dos cambios obligados: Sergio Díez entró por Unai Medina, que llegó entre algodones, mientras que Davo ocupó la punta en lugar de Sofiane. Del Pozo y David García volvieron a compartir la sala de máquinas, con Bebé y Ernesto abiertos en los costados, y Nacho e Indias sosteniendo la línea defensiva. El Algeciras, por su parte, llegó a Can Misses en una posición tranquila, sin presión clasificatoria y con mucho que ganar.

El conjunto andaluz saltó al césped con personalidad, dispuesto a discutirle la posesión a una UD Ibiza que entró bien al partido. Sorprendió el plan de Javi Vázquez, que lejos de esperar atrás, quiso morder arriba desde el inicio. Su primer aviso llegó en una falta lateral que Ramón Juan atrapó sin dificultades.

La réplica celeste fue inmediata. El meta pitiuso encontró a Bebé en la izquierda, el caboverdiano lanzó una transición eléctrica y puso un centro perfecto para que Davo, libre de marca, rematara a placer. El 1-0 dio alas a una UD Ibiza que creció con el gol y encontró en Bebé el faro de todo su juego ofensivo. El extremo fue el mejor del primer tiempo junto a un José Albert que, en su segundo curso cedido en la isla, se ha adueñado del carril izquierdo alcanzando un nivel sobresaliente.

Bebé desquició a París Adot en su reaparición. Los celestes detectaron que la banda izquierda era un filón y la explotaron sin descanso: desborde, cambio de ritmo, centros medidos y una superioridad constante que obligó al Algeciras a reajustarse.

Con el paso de los minutos, el ritmo bajó. Ambos equipos buscaron profundidad por fuera, pero las defensas sostuvieron bien. La UD Ibiza manejó la pelota con calma, consciente de que el 1-0 le daba control, mientras el Algeciras intentaba sorprender en transición.

En plena fase de presión andaluza, emergió Davo para dar oxígeno. El gallego aguantó, peleó, descargó y ofreció ese trabajo sucio tan valioso para cualquier entrenador. Y dejó otro regalo. En el 45, Fran Castillo filtró un pase al área, Davo lo protegió y se la devolvió con criterio para que el mediapunta batiera a Iván Moreno con un toque sutil. El 2-0 subió al marcador justo antes del descanso: un golpe psicológico y de efectividad para una UD Ibiza que recuperó pólvora en el momento más oportuno.

El segundo acto comenzó con una ocasión clarísima para los celestes. Del Pozo habilitó a Sergio Díez, que puso un centro raso al corazón del área que Fran Castillo no pudo llegar a empujar. Fue un espejismo. A partir de ahí, la UD Ibiza cedió el balón y el Algeciras tomó el mando.

Los andaluces adelantaron líneas, volcaron su juego en los costados y abusaron de centros laterales, pero la pareja Indias–Nacho se mostró imperial en el juego aéreo. Aun así, los celestes bajaron sus prestaciones tras el descanso y quedaron a merced de un rival que fue creciendo.

Álvarez movió el banquillo con un triple cambio en el 65: Mounir, Gallar y Sofiane entraron por José Albert, Ernesto y un Davo que se marchó como el hombre del partido junto a un incansable Bebé, que no dejó de correr y de defender ni un solo momento.

El Algeciras rozó el gol. Manin remató desviado un buen centro en el 77 y tuvo otra clarísima en el tramo final tras un envío perfecto de Tomás, pero su remate salió rozando el palo de Ramón Juan. La UD Ibiza puso la puntilla a los andaluces después un gran contragolpe ejecutado por Gallar, que puso un balón que desembocó en Mounir y el lateral le regaló el gol a un Sofiane que anotó el tercero y el primero en su cuenta particular esta temporada.

El encuentro murió con un 3-0 que hace justicia al excelente primer tiempo de la UD Ibiza, pero también deja la sensación de que el equipo sufrió más de la cuenta en la segunda mitad. Aun así, los celestes amarraron tres puntos vitales en su lucha por salir del pozo y, sobre todo, recuperaron sensaciones: gol, eficacia y una afición que volvió a vibrar. La UD Ibiza respira. Y lo hace, por fin, con una victoria que vale más que un simple resultado.