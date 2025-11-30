Miguel Álvarez: «Los jugadores son mejores de lo que se ve en el campo»
El técnico se mostró cauto tras su primer triunfo desde su llegada a la UD Ibiza
Miguel Álvarez, entrenador de la UD Ibiza, valoró su primera victoria al mando del barco celeste: «No ha sido nuestro mejor partido, la primera parte hemos jugado aceptablemente bien y en la segunda parte el equipo pudo haber estado mejor, pero hemos hecho goles. La victoria nos va a relajar y dar tranquilidad».
El jienense declaró que en la «segunda parte» les faltó «mucho balón», por lo que introdujo en los cambios «gente con buen pie, para tenerla», ya que consideró que su equipo necesitaba «darle un poquito de continuidad al juego» ante un Algeciras que estaba «muy desorganizado a nivel defensivo porque había metido mucha gente arriba». Por eso, con los cambios quiso intentar «hacer daño a través de la velocidad», pero vio a su equipo con «miedo a no perder, o miedo a no ganar».
«Lo he dicho desde que llegué, los jugadores son mejores de lo que se ve en el campo, pero en el fútbol el estado de ánimo es importante, y ahora necesitamos ver si somos capaces de encadenar un par de resultados positivos y hacer buena también esta victoria», sentenció Álvarez, que también lanzó un guiño a Davo, Fran Castillo y Sofiane, los tres goleadores: «Davo y Castillo han hecho un trabajo defensivo brutal, y con Sofiane tuve un presentimiento de que iba a marcar gol. Estoy muy contento por ellos», finalizó.
